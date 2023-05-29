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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 10:15

Вице-губернатор Елена Дягилева поприветствовала участников Всероссийского фестиваля «Вместе мы – Россия!»

Вчера, в День рождения Мурманской области, на площади Пять Углов состоялся телемост «С южных гор до северных морей», соединивший самую южную точку России – Дагестан – с самой северной – Кольским Заполярьем. Участников уникального события поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Рады приветствовать сегодня всю Россию. Гордимся тем, что в такой праздничный для региона день телемост объединил нашу огромную страну – от южных гор и до Баренцева моря. Мурманской области исполнилось 85 лет, Дагестан отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова. И этот телемост – яркий пример единства народов России. Вместе мы – Россия! С праздником!», – обратилась к северянам, гостям области и зрителям трансляции вице-губернатор.

Телемост состоялся в рамках Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!». В течение нескольких часов зрители в Мурманске, Махачкале увидели выступления народных коллективов, получив возможность полюбоваться красотами природы двух уникальных российских регионов. Присоединиться к празднику из любой точки России могли зрители трансляции на портале «Культура.РФ».

«Я думаю, что нам сегодня всем вместе надо поздравить Мурманскую область! Молодую, целеустремлённую, сильную, героическую область с их молодым юбилеем! 85 лет – это юбилей, который предполагает огромное пространство и долгую жизнь впереди. Желаю региону развиваться дальше так, как она это делает и сейчас! Мы очень благодарны правительству Мурманской области, министерству культуры за то, что сегодня оказались в этот праздничный день в заполярной столице. Все вместе, дорогие друзья», – поприветствовала северян и зрителей трансляции руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, целью фестиваля «Вместе мы – Россия!» является сохранение и развитие накопленного веками культурного наследия и самобытной традиционной художественной культуры народов нашей страны. Поздравить Мурманскую область с юбилеем приехали народные ансамбли и мастера декоративно-прикладного творчества из Карелии, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Фестиваль реализуется министерством культуры Российской Федерации, Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерствами культуры Республики Дагестан и Мурманской области, а также Республиканским Домом народного творчества и Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Запись трансляции опубликована на официальной странице Российского Дома народного творчества.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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