В Минздраве РФ предложили проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учёбыГлава региона Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии закрытия Полярной Олимпиады
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 11:30

Вице-губернатор Елена Дягилева: после длительного перерыва Кировск вновь принял соревнования по горнолыжному спорту Всероссийского уровня

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу прошла серия масштабных соревнований. Участие в церемонии награждения спортсменов, показавших лучшие результаты на чемпионате и первенстве России, а также Кубке России по горнолыжному спорту приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Вслед за финальным этапом Кубка России по лыжным гонкам Кировск вновь стал точкой притяжения для лучших спортсменов страны. Проведение соревнований такого уровня – результат комплексной работы по оснащению склона и спортивной школы современной инфраструктурой и, конечно, развитию спорта высших достижений в регионе», – отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева поздравила призёров соревнований, подчеркнув, что такие соревнования служат для заполярных спортсменов мощной мотивацией, привлекают в спорт подрастающее поколение и усиливают конкурентную борьбу. Она также поблагодарила от имени правительства и губернатора Андрея Чибиса президента Российской федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова за внимание и сотрудничество в развитии профессионального спорта Мурманской области.

На старты соревнований вышло более 100 лыжников. География участников весьма обширна: в Кировск приехали спортсмены из 22 регионов страны от Камчатки до Москвы, а также Республики Беларусь. В их числе – чемпион зимней Универсиады, чемпион России, обладатель Кубка России Семен Ефимов и многократный чемпион России, участник пяти подряд зимних Олимпийских игр Александр Хорошилов.

По результатам соревнований на Кубок России в дисциплине «Слалом» места распределились следующим образом. Лучшей на трассе стала москвичка Анастасия Горностаева, серебро – у Марии Шкановой из Республики Беларусь, бронза досталась Виталине Гириной из Московской области.

В этой же дисциплине чемпионом России стал Семен Ефимов, представляющий Московскую области и Алтайский край. На втором месте пьедестала – Павел Трихичев из Санкт-Петербурга, бронза – у Никиты Алехина из Камчатского края.

В своей приветственной речи победителям и участникам соревнований Леонид Мельников отметил высокий уровень проведения спортивных мероприятий, а также качество трасс и инфраструктуры Кировской СМОШ. Президент Российской федерации горнолыжного спорта выразил уверенность в том, что у Кировска есть все шансы стать традиционным местом для яркого завершения соревновательного сезона у горнолыжников.

Сегодня у лучших горнолыжников страны заключительный соревновательный день в сезоне: состоялись заезды в рамках Финала Кубка России в слаломе, где помимо победителей зачёта в слаломе, также определились лучшие в общем зачёте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник для Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Важный для развития спорта высоких достижений в Мурманской области объект оснащен современным административно-спортивным комплексом с двумя спортивными залами (игровым и батутным), помещениями для подготовки горнолыжного инвентаря. Также в Кировске построена система искусственного оснежения в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«На протяжении многих лет Кировская СШОР вносит неоценимый вклад в развитие отечественного горнолыжного спорта, сохраняя и преумножая спортивные традиции Кольского Заполярья. Реализация масштабных федеральных программ, мероприятий плана «На Севере – жить», а также партнерство с компанией «ФосАгро» позволяют с уверенностью говорить о воспитании нового поколения чемпионов, которые будут представлять регион на всероссийских соревнованиях и, конечно, бороться за золото финальных этапов Кубка России на родном склоне», – подчеркнула заместитель губернатора Елена Дягилева.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Те, кто играет на музыкальных инструментах, зарабатывают больше-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, курс доллара растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)В правительстве Мурманской области наметили перспективы развития системы расчётного обслуживания по капремонту-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учёбы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика