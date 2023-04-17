Вице-губернатор Елена Дягилева: после длительного перерыва Кировск вновь принял соревнования по горнолыжному спорту Всероссийского уровня

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу прошла серия масштабных соревнований. Участие в церемонии награждения спортсменов, показавших лучшие результаты на чемпионате и первенстве России, а также Кубке России по горнолыжному спорту приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Вслед за финальным этапом Кубка России по лыжным гонкам Кировск вновь стал точкой притяжения для лучших спортсменов страны. Проведение соревнований такого уровня – результат комплексной работы по оснащению склона и спортивной школы современной инфраструктурой и, конечно, развитию спорта высших достижений в регионе», – отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева поздравила призёров соревнований, подчеркнув, что такие соревнования служат для заполярных спортсменов мощной мотивацией, привлекают в спорт подрастающее поколение и усиливают конкурентную борьбу. Она также поблагодарила от имени правительства и губернатора Андрея Чибиса президента Российской федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова за внимание и сотрудничество в развитии профессионального спорта Мурманской области.

На старты соревнований вышло более 100 лыжников. География участников весьма обширна: в Кировск приехали спортсмены из 22 регионов страны от Камчатки до Москвы, а также Республики Беларусь. В их числе – чемпион зимней Универсиады, чемпион России, обладатель Кубка России Семен Ефимов и многократный чемпион России, участник пяти подряд зимних Олимпийских игр Александр Хорошилов.

По результатам соревнований на Кубок России в дисциплине «Слалом» места распределились следующим образом. Лучшей на трассе стала москвичка Анастасия Горностаева, серебро – у Марии Шкановой из Республики Беларусь, бронза досталась Виталине Гириной из Московской области.

В этой же дисциплине чемпионом России стал Семен Ефимов, представляющий Московскую области и Алтайский край. На втором месте пьедестала – Павел Трихичев из Санкт-Петербурга, бронза – у Никиты Алехина из Камчатского края.

В своей приветственной речи победителям и участникам соревнований Леонид Мельников отметил высокий уровень проведения спортивных мероприятий, а также качество трасс и инфраструктуры Кировской СМОШ. Президент Российской федерации горнолыжного спорта выразил уверенность в том, что у Кировска есть все шансы стать традиционным местом для яркого завершения соревновательного сезона у горнолыжников.

Сегодня у лучших горнолыжников страны заключительный соревновательный день в сезоне: состоялись заезды в рамках Финала Кубка России в слаломе, где помимо победителей зачёта в слаломе, также определились лучшие в общем зачёте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник для Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Важный для развития спорта высоких достижений в Мурманской области объект оснащен современным административно-спортивным комплексом с двумя спортивными залами (игровым и батутным), помещениями для подготовки горнолыжного инвентаря. Также в Кировске построена система искусственного оснежения в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«На протяжении многих лет Кировская СШОР вносит неоценимый вклад в развитие отечественного горнолыжного спорта, сохраняя и преумножая спортивные традиции Кольского Заполярья. Реализация масштабных федеральных программ, мероприятий плана «На Севере – жить», а также партнерство с компанией «ФосАгро» позволяют с уверенностью говорить о воспитании нового поколения чемпионов, которые будут представлять регион на всероссийских соревнованиях и, конечно, бороться за золото финальных этапов Кубка России на родном склоне», – подчеркнула заместитель губернатора Елена Дягилева.