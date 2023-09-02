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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.23 11:00

Вице-губернатор Елена Дягилева поздравила студентов Мурманского индустриального колледжа с Днём знаний

В этом году в Мурманский индустриальный колледж поступили 450 юношей и девушек из 32 населенных пунктов Мурманской области и других регионов страны.

Традиционно образовательное учреждение, история которого берёт отсчёт от 1947 года, пользуется большим авторитетом как среди абитуриентов, так и среди работодателей. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Мурманский индустриальный колледж – одно из ведущих образовательных учреждений региона. Здесь готовят кадры для развития Кольского Заполярья, специалистов, которые задействованы в ключевых инвестиционных и промышленных проектах, важнейших сферах для нашего региона. Мурманский индустриальный колледж вошел в 100 лучших колледжей страны, поэтому поступив сюда, выбрав Мурманскую область для получения специальности, вы сделали верный шаг к построению карьеры», – обратилась к студентам вице-губернатор.

Наряду с правительством Мурманской области поддержку учреждению оказывают ФГУП «Атомфлот», АО «Мурманский морской торговый порт», филиалы «35 СРЗ» и «Нерпа» АО ЦС «Звёздочка», АО «82 СРЗ», АО «Арктика». Колледж последние годы очень тесно также сотрудничает с компанией ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

Елена Дягилева также отметила динамичный темп развития инфраструктуры Мурманского индустриального колледжа, реализуемый при содействии партнеров и правительства. Так, в рамках реализации национального проекта «Образование» в колледже созданы 9 современных федеральных мастерских, в том числе для изготовления прототипов, освоения компетенций аддитивного производства, сварочных технологий, токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ. Также на базе колледжа созданы пять специализированных центров компетенций: «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Командная работа на производстве», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Обработка листового металла», девять центров проведения демонстрационного экзамена.

«Мы уделяем большое внимание созданию комфортных условий не только для обучения студентов колледжа. В рамках реализации плана «На Севере – жить» к новому учебному году в учреждении открыты пространства, уже ставшие визитной карточкой региона «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Теперь ребята будут получать знания и параллельно реализовывать себя в творчестве и спорте», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализовывать потенциал студенты Мурманского индустриального колледжа смогут и на престижных конкурсах. Напомним, что с 2023 года учреждение является региональным оператором Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Первый чемпионат в Мурманской области уже состоялся в марте: мастерство демонстрировали по 47 компетенциям.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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