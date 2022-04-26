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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 13:30

Вице-губернатор Елена Дягилева представила региональную программу мероприятий ко Дню Победы

9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Региональную программу мероприятий, посвященных празднику, представила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. 

«Буквально через 13 дней вся страна будет отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении нескольких месяцев мы готовились к этому событию, оргкомитет «Победа» занимался подготовкой таких мероприятий, как чествование ветеранов, контроль и обеспечение безопасности, расширение участия юнармейцев, кадетов, школьников и молодежи в праздновании. Особое внимание было уделено созданию праздничной визуальной атмосферы в городах и поселках региона, подготовке культурной программы», – отметила Елена Дягилева.

В своём докладе заместитель губернатора обратила внимание на то, что главными героями праздника являются ветераны и приравненные к ним категории граждан. На сегодняшний день их в Мурманской области 1366 человек. Поэтому крайне важно выразить им благодарность за Великую Победу и позволить молодому поколению непосредственно пообщаться со свидетелями Великой Отечественной войны.

Елена Дягилева напомнила, что на протяжении ряда лет в соответствии с указанием Президента Российской Федерации региональным Министерством труда и социального развития организовано вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения начиная с 90-летия. В 2022 году планируется поздравить 240 юбиляров. За 1 квартал 2022 года поздравления получили 73 ветерана.

Молодое поколение нашей области активно участвует во встречах и проявляет заботу о ветеранах. Школьники, кадеты и члены регионального отделения «Юнармии» стали участниками акций «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», «Открытка ветерану». Подготовлено более 1500 открыток, планируется поздравить их в форме мини-парадов и мини-концертов. Во всех муниципалитетах юнармейцы и кадеты примут участие в торжественных шествиях, посвященных Дню Победы, в акции «Бессмертный полк». Более 5000 школьников поучаствуют в субботниках по уборке памятников и воинских захоронений, которые пройдут по всей области в конце апреля и начале мая.

Первое ключевое событие состоится 7 мая на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Будет организован торжественный митинг, шествие воинских частей Северного флота, возложение цветов и венков к памятнику «Скорбящая Мать». На многофункциональной площадке, расположенной на противоположной стороне от мемориального комплекса «Долина Славы», будет организована работа выставки военной техники, интерактивной площадки ДОСААФ с пневматическим тиром, полевых кухонь и многое другое.  Для создания праздничной атмосферы на площадках будут установлены тематические арт-объекты «Север помнит» и «Победа».

Кульминация программы празднования 77-й годовщины Великой Победы состоится 9 мая. В городе-герое Мурманске по традиции празднование откроет военный парад, в завершении которого по улицам проедет механизированная колонна. В параде примут участие 63 образца техники, 572 военных, также 54 юнармейца и 34 воспитанника Североморского кадетского корпуса. Будет развернута выставка современной военной техники. В мурманском порту жители и гости города с 7 по 9 мая смогут посетить фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и дизельную подводную лодку «Калуга».

В этом году по Мурманску пройдёт шествие «Бессмертного полка». По окончании шествия на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» состоится торжественный митинг. 9 мая также будет организован пролёт над праздничным городом и Кольским заливом 16 военных самолетов. Традиционно финальной точкой праздничного дня станет салют – в 22 часа.

Елена Дягилева отметила, что в этом году на улицах Мурманска будет размещено почти 7 тысяч элементов праздничного оформления, среди которых интерактивные шары «Помни», арт-объект «Письма солдата», инсталляция-лабиринт «Звезда героя», а также фотозона «Звезда памяти».  Подготовлена тематическая сувенирная продукция: пилотки, тканевые флажки, леденцы, георгиевские ленточки, значки, письма-треуголки проекта «Письма с фронта» и военная газета «Часовой Севера». В честь Дня Победы ветераны также получат от правительства Мурманской области памятные подарки. В организации праздника примут участие волонтёры, которые будут одеты в специальную форму: жилетки и шапки «Север Помнит».

В майские дни празднования Дня Победы во всех городах и посёлках Мурманской области подготовлены муниципальные программы культурно-массовых мероприятий.  В Североморске состоится торжественное зажжение «Огня Памяти», пройдёт военный парад, акция «Бессмертный полк», развернется праздничное гулянье. Мероприятия завершит праздничный салют.  Также в этот день стартует легкоатлетическая эстафета трудовых коллективов, посвященная Дню Победы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все муниципальные образования присоединились к федеральным проектам «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Письмо ветерану», «Поём двором», «Диктант Победы». 

Одним из важных культурно-массовых событий программы празднования станет торжественное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт 6 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Подарком для всех гостей станет выступление популярного исполнителя, заслуженного артиста Российской Федерации Дениса Майданова.

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