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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 17:00

Вице-губернатор Елена Дягилева приняла участие в праздновании 25-летия со дня открытия петроглифов Канозера

В 2022 году отмечается 25-летие со дня открытия петроглифов Канозера – объекта культурного наследия федерального значения. В честь знакового для Кольского Заполярья события от лица главы региона и Правительства Мурманской области вице-губернатор Елена Дягилева передала коллективу музея «Петроглифы Канозера» подарок – снегоболотоход.

На эти цели из регионального бюджета Терскому району было выделено 6,6 млн рублей. Транспортное средство позволит улучшить условия исследовательских экспедиций, которые приводятся на Кольском полуострове, а также расширит доступ населения и туристов к историко-культурному наследию региона.

«В рамках поручения губернатора Андрея Чибиса разработаны программы, благодаря которым этот уникальный культурный объект стал точкой притяжения для гостей региона. Изучению истории края уделяется большое внимание на уроках патриотического воспитания. Летом при поддержке регионального правительства Российское общество «Знание» проводило съёмки документального фильма, посвящённому петроглифам Терского района: видео экспедиции позволило тысячам зрителей увидеть красоту Кольского Заполярья! Но самое важное – при всесторонней поддержке главы региона внедряется комплекс мер, главная цель которых – обеспечить максимальную сохранность памятников и дать возможность исследователям их всесторонне изучить», – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева.

Древние наскальные изображения – петроглифы – на удаленном и труднодоступном озере Канозеро были открыты случайно в ходе сплава по реке Умба, организованного краеведческим музеем поселка Ревда в июле 1997 года. Уникальный археологический памятник датируется 4-2 тысячи до н.э. На данный момент известно 18 групп петроглифов на трех островах: Каменный, Еловый и Горелый, а также материковой скале Одинокой. Общее количество изображений – около 1500. В 2007 году был создан музей «Петроглифы Канозера», который призван охранять, изучать и популяризовать комплекс наскальных рисунков. В 2021 году из областного бюджета было выделено более 1,4 млн рублей на благоустройство музея-заповедника.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь юбилея со дня открытия памятника в музее петроглифов прошло праздничное мероприятие. В торжественной части к коллективу музея, жителям и гостям Терского района обратились заместитель губернатора Елена Дягилева и министр культуры Ольга Обухова. Праздничная программа включала серию тематических лекций и молодёжный квест. Для юных гостей была организована игровая площадка. Музыкальное сопровождение праздника обеспечили студенты Мурманского колледжа искусств. Кроме того, все желающие могли свободно посещать залы музея и знакомиться с экспозицией.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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