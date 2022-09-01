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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 16:00

Вице-губернатор Елена Дягилева: проект «Сопки.Sport» станет ещё одним элементом спортивного кластера города Полярные Зори

На этом акцентировала внимание заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева 31 августа в ходе рабочей поездки в Полярные Зори, посетив физкультурно-оздоровительный комплекс. В нём готовится к открытию новое молодёжное пространство «СОПКИ.Sport».

Открытый в марте 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», этот объект стал излюбленным местом активного отдыха северян. Здесь организованы спортивные площадки для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, тенниса и мини-футбола, а также тренажерный зал и зал для аэробики. В ФОКе одновременно могут заниматься до 100 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

«В этой части Полярных Зорей организован современный спортивный кластер: неподалёку от ФОКа расположен прекрасный парк, рядом – детская и скейт-площадки. Новое пространство «СОПКИ.Sport», которое в ноябре будет открыто в комплексе, прекрасно дополнит инфраструктуру и даст молодым жителям города ещё больше возможностей для занятий спортом», – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе создаются новые точки притяжения для молодых северян. В сентябре к пространствам, объединённым концепциями «СОПКИ» и «Arctic/Space», присоединятся ещё 7 проектов «СОПКИ.Sport». В Полярных Зорях для этого пространства уже готова площадка в ФОКе. Проект получил финансовую поддержку регионального правительства в размере 5 млн рублей. После открытия, запланированного на ноябрь, здесь можно будет в удобное для молодых северян время бесплатно заниматься спортом, в том числе и на специально оборудованном ринге.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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