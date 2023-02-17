Вице-губернатор Елена Дягилева провела встречу с воинами-интернационалистами

В преддверии 34-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан заместитель губернатора Елена Дягилева провела встречу с ветеранами боевых действий за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. Мероприятие было приурочено ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Этот день имеет большое значение для нашей страны. Советские солдаты и офицеры проявили верность данной Родине присяге, показали высокие образцы мужества, стойкости и героизма. С началом проведения специальной военной операции многие ветераны боевых действий одними из первых вступили в ряды добровольцев, передавая опыт молодым офицерам и солдатам», – обратилась Елена Дягилева к участникам встречи.

В приветственном слове вице-губернатор подчеркнула важность деятельности ветеранов боевых действий по организации гуманитарных конвоев и патриотическому воспитанию подрастающего поколения северян.

В ходе встречи представители ветеранских организаций региона подробно рассказали о различных аспектах своей работы, в том числе мероприятиях, направленных на увековечивание памяти северян, погибших во время исполнения своего воинского долга за пределами страны.

Ещё одной важной темой стали реализованные общественными организациями проекты, направленные на воспитание молодежи региона: инициатива «Мужество не знает забвения» Кандалакшского городского отделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» возглавляемого полковником в отставке Камилем Аликберовым.

Председатель Мурманского регионального отделения межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» Валерий Лозован поделился с участниками встречи опытом оказания гуманитарной помощи участникам СВО в рамках реализации проекта «Караван 51», а также анонсировал учрежденную сообществом региона медаль «За защиту Донбасса», которая призвана отметить личный вклад участников гуманитарного проекта.

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, принявший участие во встрече, рассказал представителям ветеранских организаций Кольского Заполярья о мерах поддержки, которые реализует возглавляемое им ведомство, а также об особенностях работы Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

Напомним, с 1 ноября 2022 года по решению губернатора Андрея Чибиса в регионе открыто 12 отделений центра. Основная задача кураторов, работающих в отделениях, оказывать всестороннюю помощь близким участников СВО. Работа ведётся непосредственно с каждой семьёй, на сегодняшний момент выстроена эффективная система межведомственных коммуникаций, что позволяет эффективно решать абсолютно все поступающие вопросы – бытовые, финансовые, медицинские, образовательные, социальные и другие.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершении встречи участники ознакомились с деятельностью Мурманского регионального отделения межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны».

Фото: https://gov-murman.ru