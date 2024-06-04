Вице-губернатор Елена Дягилева: Развитие креативной экономики Мурманской области занимает важное место в региональном плане «На Севере – жить»

Одной из тем вчерашнего оперативного совещания правительства стало развитие креативных индустрий в Мурманской области. Как отметила в своём докладе заместитель губернатора Елена Дягилева, креативная экономика – самостоятельный сектор с растущим социально-экономическим значением, в основе которого сила, красота и огромный потенциал Севера.

«Настоящее и будущее Мурманской области – масштабные инвестпроекты, которые реализуются в регионе, а также узнаваемость Кольского Заполярья за его пределами. Развитие креативных индустрий занимает важное место в стратегическом плане «На Севере – жить». Роль креативной экономики подчеркнута и в майском указе Президента страны Владимира Путина. В документе, подписанном главой государства после инаугурации, ставится задача обеспечения дальнейшего роста сектора в общей структуре экономики», – подчеркнула Елена Дягилева.

Вице-губернатор пояснила, что по данным Агентства стратегических инициатив доля креативной экономики в ВВП страны сейчас достигает около 4,9%, при этом в 2019 году показатель фиксировался примерно на 2,5%. Наряду с возможностью проявить свой талант, развитием микро- и малого бизнеса и созданием новых рабочих мест, креативная экономика, как отметила Елена Дягилева, позволяет диверсифицировать экспорт, перезагружать территории и формировать инновационные экосистемы. Среди креативных индустрий, которые уже приносят экономический эффект, помогают создавать новые рабочие места и развивать территории Мурманской области, заместитель губернатора выделила кинопроизводство и туризм.

«Благодаря системному подходу и реализуемым по инициативе губернатора программам с 2019 года прирост числа кинопроектов, снятых в Мурманской области, составил 525%, объём затрат кинокомпаний, реализующих их, за три года – более 169,8 млн рублей», – уточнила Елена Дягилева.

Немаловажную роль в развитии креативной экономики играют события, проводимые на территории региона. При этом в рамках реализации плана «На Севере – жить» не только сохраняются и проводятся с большим масштабом мероприятия-символы Кольского Заполярья, но и организуются новые. Яркий пример – форум «КультАрктика», который проходил с 24 по 26 мая в Мурманской области уже во второй раз.

«Отмечу, что центральной темой деловой программы форума было как раз креативные индустрии. И, что важно, в рамках секций эксперты обсуждали не только актуальность и вектор развития креативной экономики, но и такие вопросы, как стандарт креативных индустрий и значение сектора для промышленности», – сказала вице-губернатор.

Помочь в подготовке кадров, готовых к решению нестандартных задач, выработке и внедрению инновационных подходов на промышленных предприятиях Заполярья, призван первый в стране Центр цифрового искусства «Муза». Уникальный проект создаётся в рамках соглашения правительства региона и ПАО «Сбербанк», подписанного в День региона на выставке «Россия».

«Мы создаём новый формат дополнительного образования для детей и подростков, который включает высокие технологии, исследовательскую деятельность и креативные практики. В числе программ – программирование, теория решений изобретательских задач, дизайн, продвижение и продажи. Главная цель – научить юных северян вырабатывать правильные решения, в том числе в сфере ИТ и автоматизации, повышать эффективность всех процессов, выделять и продвигать культурный код Заполярья», - подчеркнула Елена Дягилева.

Образовательные программы, которые планируется реализовывать в новом центре, также помогут освоить технологии, AR/VR разработку, R&D Lab, промышленный и генеративный дизайн. Наряду с этим, внимание будет уделяться и направлениям, связанным с кинопроизводством, архитектурой, модой и другими видами искусств.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в своём докладе вице-губернатор акцентировала внимание на большом значении опорных организаций в развитии кинопроизводства и туризма. В рамках реализации плана «На Севере – жить» планируется выстроить подобную работу и для комплексной поддержки креативных предпринимателей региона. Основной задачей Агентства развития креативных индустрий станет выявление наиболее перспективных идей, всесторонняя помощь их авторам, включающая, в том числе, вывод на всероссийский и международный уровень.

Фото: https://gov-murman.ru