Андрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской областиС 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 12:30

Вице-губернатор Елена Дягилева: Развитие креативной экономики Мурманской области занимает важное место в региональном плане «На Севере – жить»

Одной из тем вчерашнего оперативного совещания правительства стало развитие креативных индустрий в Мурманской области. Как отметила в своём докладе заместитель губернатора Елена Дягилева, креативная экономика – самостоятельный сектор с растущим социально-экономическим значением, в основе которого сила, красота и огромный потенциал Севера. 

«Настоящее и будущее Мурманской области – масштабные инвестпроекты, которые реализуются в регионе, а также узнаваемость Кольского Заполярья за его пределами. Развитие креативных индустрий занимает важное место в стратегическом плане «На Севере – жить». Роль креативной экономики подчеркнута и в майском указе Президента страны Владимира Путина. В документе, подписанном главой государства после инаугурации, ставится задача обеспечения дальнейшего роста сектора в общей структуре экономики», – подчеркнула Елена Дягилева. 

Вице-губернатор пояснила, что по данным Агентства стратегических инициатив доля креативной экономики в ВВП страны сейчас достигает около 4,9%, при этом в 2019 году показатель фиксировался примерно на 2,5%. Наряду с возможностью проявить свой талант, развитием микро- и малого бизнеса и созданием новых рабочих мест, креативная экономика, как отметила Елена Дягилева, позволяет диверсифицировать экспорт, перезагружать территории и формировать инновационные экосистемы. Среди креативных индустрий, которые уже приносят экономический эффект, помогают создавать новые рабочие места и развивать территории Мурманской области, заместитель губернатора выделила кинопроизводство и туризм.  

«Благодаря системному подходу и реализуемым по инициативе губернатора программам с 2019 года прирост числа кинопроектов, снятых в Мурманской области, составил 525%, объём затрат кинокомпаний, реализующих их, за три года – более 169,8 млн рублей», – уточнила Елена Дягилева.  

Немаловажную роль в развитии креативной экономики играют события, проводимые на территории региона. При этом в рамках реализации плана «На Севере – жить» не только сохраняются и проводятся с большим масштабом мероприятия-символы Кольского Заполярья, но и организуются новые. Яркий пример – форум «КультАрктика», который проходил с 24 по 26 мая в Мурманской области уже во второй раз.  

«Отмечу, что центральной темой деловой программы форума было как раз креативные индустрии. И, что важно, в рамках секций эксперты обсуждали не только актуальность и вектор развития креативной экономики, но и такие вопросы, как стандарт креативных индустрий и значение сектора для промышленности», – сказала вице-губернатор. 

Помочь в подготовке кадров, готовых к решению нестандартных задач, выработке и внедрению инновационных подходов на промышленных предприятиях Заполярья, призван первый в стране Центр цифрового искусства «Муза». Уникальный проект создаётся в рамках соглашения правительства региона и ПАО «Сбербанк», подписанного в День региона на выставке «Россия».  

«Мы создаём новый формат дополнительного образования для детей и подростков, который включает высокие технологии, исследовательскую деятельность и креативные практики. В числе программ – программирование, теория решений изобретательских задач, дизайн, продвижение и продажи. Главная цель – научить юных северян вырабатывать правильные решения, в том числе в сфере ИТ и автоматизации, повышать эффективность всех процессов, выделять и продвигать культурный код Заполярья», - подчеркнула Елена Дягилева.  

Образовательные программы, которые планируется реализовывать в новом центре, также помогут освоить технологии, AR/VR разработку, R&D Lab, промышленный и генеративный дизайн. Наряду с этим, внимание будет уделяться и направлениям, связанным с кинопроизводством, архитектурой, модой и другими видами искусств.  

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в своём докладе вице-губернатор акцентировала внимание на большом значении опорных организаций в развитии кинопроизводства и туризма. В рамках реализации плана «На Севере – жить» планируется выстроить подобную работу и для комплексной поддержки креативных предпринимателей региона. Основной задачей Агентства развития креативных индустрий станет выявление наиболее перспективных идей, всесторонняя помощь их авторам, включающая, в том числе, вывод на всероссийский и международный уровень.  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлён только 1 из 10 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро потеряло почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика