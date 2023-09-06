Вице-губернатор Елена Дягилева: сетевой кластер «СОПКИ» распространён на всю Мурманскую область и уже реализован за её пределами

В Москве стартовал V Форум социальных инноваций регионов. В первый день работы в рамках стратегической сессии «Повышение человекоцентричности социальной сферы в условиях новых вызовов» вице-губернатор Елена Дягилева представила уникальный для страны опыт по созданию на территории Мурманской области сетевого проекта «СОПКИ».

Как отметила модератор сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, одна из целей площадки – представить практики, которые показали свою эффективность в регионах, чтобы распространить позитивный опыт по всей стране. Особо она выделила важность создания и модернизации новой инфраструктуры для решения вопросов социальной сферы.

«Сегодня инфраструктура, к сожалению, не всегда объединена вокруг человека, зачастую она выстроена по отраслевому признаку, но, в то же время, мы видим, что на смену вчерашним учреждениям приходит новый подход к работе, основанный на человекоцентричности. Об этом нам расскажут выступающие», – обратилась к слушателям заместитель министра труда и социальной защиты.

В ходе выступления вице-губернатор Елена Дягилева рассказала, что первые «СОПКИ» появились в Мурманской области в 2021 году как ответ на запрос молодых северян создать новые современные молодежные пространства, которые они транслировали во время встреч с главой региона Андреем Чибисом и в социальных сетях. Проект был внедрён в региональный план «На Севере – жить», основанный на порядка 500 тысяч предложений северян, и получил масштабное развитие: до конца года в Мурманской области будет действовать уже более 40 пространств, объединенных единым названием и концепцией, но разной направленности – творчество, бизнес-инициативы, волонтёрская деятельность, спорт, поддержка молодых семей.

«Важно, что пространства создаются на готовых площадках, поэтому реализация не занимает большого количества времени и не требует масштабных инвестиций. Выделенные правительством региона гранты – от 5 до 10 млн рублей – направляются муниципалитетами на ремонт помещений, оснащение их необходимой техникой и оформление в едином стиле», – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.

В 2022 году кластер получил новый вектор развития: параллельно с созданием масштабных спортивных объектов в Мурманской области появились первые 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ».

«СОПКИ.СПОРТ» стали быстрым решением по созданию дополнительных возможностей для молодых северян. Особую ценность проект имеет для малых городов и отдаленных территорий, в том числе ЗАТО, где ограничена спортивная инфраструктура. В современных залах северяне до 35 лет занимаются бесплатно», – поделилась вице-губернатор.

Как и другие пространства кластера, «СОПКИ.СПОРТ» объединяет единый подход к оформлению и оснащению. Так, в современных залах в обязательном порядке устанавливаются зоны свободных весов, многофункциональные силовые и кардиотренажёры. Залы мгновенно стали точкой притяжения активных северян: первые «СОПКИ.СПОРТ» заработали 4 ноября 2022 года, в течение месяца были открыты все 7 залов, набрав суммарно более 8 тысяч посещений за 3 месяца работы.

«На текущий момент число посещений пространств площадью от 50 до 100 м2 возросло до более 51 тысяч, в «СОПКАХ.СПОРТ» сейчас занимается более 14,5 тысячи северян. Это еще раз подтверждает правильность выбранного вектора, поэтому проект приобретает больший масштаб – до конца года в регионе будет работать уже 17 пространств, а также будут открыты первые «СОПКИ.СПОРТ» за пределами области – в подшефной Запорожской области», – рассказала Елена Дягилева.

Ещё одной важной темой, которую затронули на полях форума сегодня, стали потребности современных семей и внедрение нового подхода как ответ на вызовы времени.

«Сегодня потребности семьи, которая обращается за помощью, как правило, очень разноплановы. Одновременно может требоваться психологическая и юридическая помощь, нередко бывает, что мама или отец нуждается в поддержке занятости, получения социальных услуг», – отметила модератор Ольга Баталина.

В качестве решения она привела в пример семейные многофункциональные центры, которые уже работают в порядка 40 субъектах страны, и объединяют все направления социальной поддержки в одном пространстве.

В Мурманской области такой службой одного окна станут новые пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», которые дополнят уже работающий кластер. Первый проект, ориентированный, прежде всего, на повышение качества получения социальных услуг и человекоцентричности в социальной сфере, заработает в сентябре на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой. Далее по поручению губернатора Андрея Чибиса практика будет масштабирована на два закрытых территориальных образования – Североморск и Александровск.

«Выбор муниципалитетов не случаен: зачастую именно в военных гарнизонах молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и особенно нуждаются в поддержке. Кроме того, такие малые формы, без объемных инвестиций и долгого срока реализации, смогут дополнить масштабные проекты, реализуемые в рамках программы реновации ЗАТО», – сообщила Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении выступления вице-губернатор подчеркнула то, что, осознавая высокий интерес со стороны северян ко всему кластеру, его социальную значимость, уже сейчас ставится задача масштабировать проект на всю Мурманскую область. Более того, первое пространство уже создано за её пределами и, безусловно, практика может быть применима во всех регионах страны.

Форум социальных инноваций регионов проходит уже в пятый раз. Масштабное событие в Москве включает свыше 50 мероприятий, к которым присоединятся более 300 экспертов со всей страны. Наиболее знаковыми темами, которые обсуждают на полях форума, являются вопросы развития социальной сферы, примеры эффективных практик для достижения высокого качества жизни и новых возможностей для развития регионов.

Фото: https://gov-murman.ru