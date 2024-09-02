Вице-губернатор Елена Дягилева: «В этом году по решению главы региона Андрея Чибиса проект «СОПКИ.СПОРТ» приобрёл особый масштаб»

В рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области продолжают создаваться новые молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ». С открытием зала жителей Оленегорска-1 поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В этом году по решению губернатора Андрея Чибиса проект «СОПКИ.СПОРТ» приобрёл особый масштаб. Мы начинали с открытия 7 пространств, в прошлом году их стало уже 17, а в этом – на карте Мурманской области появится уже 21 современный, отлично оснащенный зал. Уверена, «СОПКИ.СПОРТ» в Протоках станет одним из самых популярных мест для активного отдыха всех жителей», – сказала Елена Дягилева.

Вице-губернатор подчеркнула особое значение, которое имеет пространство для военных поселений и небольших населённых пунктов, где зачастую нет доступа к крупным спортивным объектам, а также важность единого подхода к реализации проекта. Вне зависимости от того, создаются «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманске, Островном, Видяево, Кандалакше или Печенге, оснащение и оформление осуществляются по единому стандарту.

В пространстве «СОПКИ.СПОРТ» в Оленегорске-1 установлены тренажёры, которые позволяют прорабатывать все группы мышц, организована зона свободных весов, а также дополнительного оборудования для регулярных эффективных тренировок. Особенностью пространства стала площадка для отработки приёмов единоборств.

Поздравляя первых посетителей зала с открытием, министр спорта Светлана Наумова отметила популярность проекта среди жителей Мурманской области. Число посетителей «СОПОК.СПОРТ» в регионе уже измеряется десятками тысяч, новые залы дают возможность сделать спорт нормой жизни для ещё большего числа северян, в особенности молодёжи, которые могут бесплатно тренироваться в комфортных условиях.

Министерство информационной политики Мурманской области отмечает, что первые «СОПКИ.СПОРТ» открылись в сентябре 2022 года в Апатитах. Проект стал очень востребованным среди северян: с просьбой открыть такие же отлично оснащённые залы к главе региона Андрею Чибису неоднократно обращались в ходе встреч с жителями разных муниципалитетов, в социальных сетях и во время проведения «прямых линий». Поэтому было принято решение о выделении в 2024 году из областного бюджета 120 млн рублей для создания новых спортивных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/