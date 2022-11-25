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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 12:45

Вице-губернатор Елена Дягилева: в Мурманской области проживает более 29 тысяч граждан, имеющих инвалидность

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заместитель губернатора Елена Дягилева открыла VII конференцию «Равенство возможностей», приуроченную к десятилетию ратификации Конвенции о правах инвалидов.

«В Мурманской области проживает более 29 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Забота о каждом из них – важная задача правительства региона. В этом направлении мы уже достигли высоких результатов: Кольское Заполярье занимает лидирующие позиции среди других субъектов РФ, в регионе – более 1,5 тысячи объектов социальной инфраструктуры и около 62% из них доступны для инвалидов. Также стоит отметить, что по инициативе губернатора действует комплексная программа «Доступный Север», на реализацию которой в 2022 году заложено 1,86 млрд рублей», – отметила Елена Дягилева.

3 декабря установлено Генеральной ассамблеей ООН как Международный день инвалидов. Эта дата является поводом для привлечения внимания общественности к их проблемам. И традиционно накануне в Мурманской области проходит конференция «Равенство возможностей». За последние годы на одной из главных дискуссионных площадок региона обсуждали формирование комплексного подхода к исполнению положений Конвенции о правах инвалидов, практические аспекты формирования доступной среды, проблемы деятельности органов местного самоуправления и подходы к социализации инвалидов. Среди участников мероприятия этого года – руководители профильных ведомств, представители территориальных отделений федеральных органов власти, Мурманской областной Думы, а также общественных организаций инвалидов. 

Модератором конференции выступил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Главное, что за эти 10 лет в обществе изменилось само отношение к людям с инвалидностью, изменилось отношение самих инвалидов к тому, что они могут сделать. Для нас конференция – возможность не только подвести итоги работы, но и поставить новые задачи, опираясь на вопросы, которые сегодня задали представители общественных организаций. Наиболее актуальные темы обсудим на Совете по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Одной из ключевых тем конференции стала организация большего числа возможностей для проведения культурного досуга, занятий физической культурой и спортом, посещения различных мероприятий людьми с инвалидностью, а также создание доступной среды.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в 2022 году при поддержке губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области впервые провели конкурс «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». По его итогам Мончегорск получил 7 млн рублей на обеспечение доступности, приобретение спецтранспорта, повышение компетенции специалистов, работающих с инвалидами, развития информационных ресурсов и проведение просветительских мероприятий. Финансирование на реализацию проектов также получили Ловозерский район (5 млн рублей) и Мурманск (3 млн рублей). Конкурс будет проводиться ежегодно: для этого до 2025 года в областном бюджете заложены все необходимые ресурсы.

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