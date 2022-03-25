Вице-губернатор Елена Дягилева: в Мурманской области сохраняется стабильная ситуация на рынке труда

За январь-февраль 2022 года в службу занятости населения Мурманской области от граждан поступило 6986 заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе о содействии в трудоустройстве – от 2533 граждан, что в 1,9 раза меньше, чем в январе-феврале 2021 года. Об этом, выступая с докладом на заседании регионального правительства, напомнила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«В настоящее время трудоустроены 1328 человек, или 52% от числа обратившихся граждан. На 1 марта 2022 года в центрах занятости населения Мурманской области официально зарегистрированы 4962 безработных, что в два раза меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с соответствующей датой прошлого года снизился», – отметила вице-губернатор.

В то же время, по словам Елены Дягилевой, по состоянию на 1 марта текущего года в центрах занятости населения имелись сведения о наличии 30694 вакансий, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 37%. По состоянию на 21 марта в службе занятости населения зарегистрированы 4780 безработных граждан.

«Несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда Мурманской области, постановлением регионального правительства предусмотрены мероприятия по созданию временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в службе занятости для поиска нового места работы», – сообщила заместитель губернатора.

Помощь будет предоставлена, в частности, в виде возможности организациям оплачивать временные работы своим сотрудникам – со стороны государства будут предоставлены субсидии организациям на затраты в рамках фонда оплаты труда, исходя из одного минимального размера оплаты труда в месяц на работника, но не более 3 месяцев. На эти цели из федерального бюджета Мурманской области выделено 170,1 млн рублей.

«Также более 38,6 млн рублей предусмотрено на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, – отметила Елена Дягилева. – Одним из условий предоставления федеральных средств является наличие информации о вышеуказанных работниках на единой цифровой платформе «Работа в России».

Временные общественно полезные работы возобновят в Мурманской области с 1 мая текущего года, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«В регионе планируется создать временные рабочие места на предприятиях области по следующим основным видам работ: озеленение, благоустройство и уборка территорий, подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах, погрузо-разгрузочные работы, косметический ремонт помещений, уборка помещений, лестниц и лестничных площадок жилых домов», – отметила Елена Дягилева.