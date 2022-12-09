Вице-губернатор Елена Дягилева: в основе развития креативной экономики Мурманской области – личность

На полях XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» прошла панельная сессия «Культурный код Арктики. Развитие креативной экономики в Арктической зоне», экспертом на которой выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Вице-губернатор поделилась с участниками сессии успешными практиками региона в части развития креативных индустрий, а также трансформации культурной среды Кольского Заполярья.

«Мурманская область с её разнообразным ландшафтом, богатой историей, прекрасной природой и уникальными культурными памятниками даёт множество возможностей для реализации креативных идей. И, конечно, служит источником для их генерации! Развивать индустрию впечатлений можно разными способами – от событийного туризма до уникальных сувениров. Но в центре внимания всегда должен быть человек, личность, который является главным драйвером и потребителем креативной экономики», – обратилась Елена Дягилева к экспертам и слушателям сессии.

В своём докладе вице-губернатор рассказала о позитивных примерах развития территории через событийный туризм, остановившись на мероприятиях, которые стали финалистами и призёрами национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Напомним, что в 2022 году на финале премии в Нижнем Новгороде Мурманская область представила сразу 8 ярких, разноплановых проектов.

Ещё одной темой доклада стало развитие городской среды, трансформация учреждений культурной сферы и создание новых пространств для молодежи. Каждое из них помогает творческим северянам реализовать проекты и монетизировать идеи. Эти же цели преследуют программы грантовой поддержки, эффективно реализуемые в регионе. Как отметила Елена Дягилева, поддержка творческого сообщества создает альтернативные возможности для культурного отдыха северян, образует новые рабочие места, даёт стимул открывать для себя новые интересные профессии и повышает качество жизни на Севере.

В завершении выступления вице-губернатор рассказала о планомерной и комплексной работе регионального правительства в части развития такой мощной креативной индустрии, как кино.

«С 2020 года в среднем на Кольском полуострове проходят съемки 15-ти фильмов разных жанров. Этот поток стимулировал развитие новых направлений для бизнеса: сегодня около 60 организаций и индивидуальных предпринимателей участвуют в обеспечении съёмок. Для Мурманской области эта креативная индустрия – не только эффективный вариант продвижения территории, но и способ вовлечь северян в новый, интересный вид предпринимательской деятельности» – акцентировала вице-губернатор.

Подробнее о том, как развивается киноиндустрия в Мурманской области и благодаря каким мерам наш регион становится площадкой для съёмок всё большего числа картин, рассказала директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светлана Солдатова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о позитивном опыте развития креативной экономики и практических кейсах их внедрения на отдельных территориях Мурманской области на полях форума «Арктика: настоящее и будущее» также рассказали заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска» Регина Потехина и директор АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» Андрей Фоменко.

Фото: https://gov-murman.ru