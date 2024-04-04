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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 16:45

Вице-губернатор Елена Дягилева: важно находить и внедрять решения для подготовки кадров, умеющих решать сложные задачи и мыслить вне рамок для дальнейшего динамичного развития региона

В Москве начал работу «ММСО.EXPO-2024». На протяжении двух дней очно на площадке ЦВК «Экспоцентр» и онлайн на платформе «ММСО.Коннект» будут проходить тематические сессии, дискуссии и круглые столы с ключевыми игроками рынка образования. Участие в деловой программе масштабного мероприятия приняла заместитель губернатора Елена Дягилева, рассказавшая о направлениях подготовки, которые планируется реализовывать в рамках сотрудничества правительства региона и ПАО «Сбербанк России».

В начале выступления Елена Дягилева акцентировала внимание участников сессии «Процент креативности: зачем тяжёлой промышленности творческие индустрии?» на стратегически важных для Арктики проектах, реализуемых в Мурманской области, перспективном инвестклимате региона и большом числе рабочих мест, которые благодаря им создаются в Кольском Заполярье. Как отметила вице-губернатор, развитие региона делает принципиально важным вопрос подготовки квалифицированных кадров на его территории.  

«В стране взят курс на опережающее развитие. В Мурманской области, форпосте развития Арктики, крайне важно находить и внедрять современные решения в сферу образования для подготовки кадров, которым по плечу решать сложные задачи и мыслить вне рамок для дальнейшего динамичного развития региона», – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева.

Она сообщила, что с 2020 года на территории создано почти 4 тысячи новых мест дополнительного образования, открыто 62 Центра «Точка роста». На базе технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» и других проектов дополнительные навыки получает 24 тысячи юных северян. По инициативе губернатора Андрея Чибиса постоянно расширяется число возможностей для детей и молодежи региона. При этом, в рамках реализации федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить» новые лаборатории, пространства и центры создаются на всех уровнях образования – от детского сада до университета. Сотрудничество с командой «СберОбразование» позволит внедрить новый подход к выбору и реализации программ. Так, среди направлений, которым в будущем планируется обучать юных северян – теория решения изобретательских задач, промышленный и генеративный дизайн, программирование, AR/VR разработка, а также лаборатории искусственного интеллекта и «Наука + Искусство».

«Важно внедрять программы, ориентированные на то, чтобы обучить ребёнка мыслить нестандартно и, что ещё важнее, в будущем уметь одинаково эффективно генерировать идею, искать пути для её реализации и внедрять на том же производстве. В планах – обучение по более 20 программам, 70% из них так или иначе позволят в будущем выпускникам успешно строить карьеру на промышленных предприятиях региона», – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева.

Спикерами сессии выступили основатель и руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Иван Карпушкин, директор школы № 686 «Класс-центр» Сергей Казарновский, культуролог, сооснователь фестиваля уличного искусства Евгений Фатеев, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант. Модератором дискуссии выступила руководитель Дирекции проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий ООО «СберОбразование» Екатерина Калачикова.

В формате живого диалога участники сессии обсудили насколько сегодня применима привычная многим модель деления людей на гуманитариев и технарей, а также применимы ли креативные индустрии на промышленных предприятиях. Одним из наиболее важных вопросов, прозвучавших на площадке, стал необходимый набор навыков и компетенций у востребованного специалиста. Выступая, спикеры неоднократно подчеркивали важность разностороннего подхода к образовательному процессу, а также пагубности стереотипного мышления.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, создание уникального центра дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет, осуществляется в рамках соглашения, подписанного в День Мурманской области, 22 декабря, на выставке «Россия» между правительством региона и «Сбербанк России». Центр цифрового искусства «Муза», в котором реализация программ по разработке инновационных решений, цифровизации производства, спекулятивному дизайну, кинопроизводству и других остро востребованных сегодня направлений, станет не только первым подобным пространством в Кольском Заполярье, но и в стране.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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