Вице-губернатор Елена Дягилева: впервые гранты на реализацию проектов в сфере современного искусства и креативных индустрий получили заполярные предприниматели

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела заседание конкурсной комиссии на предоставление гранта на реализацию проектов современного искусства.

«В рамках реализации плана «На Севере – жить» в этом году впервые будет оказана поддержка индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, занятым в сфере культуры и искусства. Новая мера, наряду с другими грантовыми программами, поможет развивать креативный потенциал Мурманской области», – подчеркнула Елена Дягилева.

В рамках заседания были рассмотрены четыре проекта заполярных предпринимателей: иммерсивная экскурсия «Культпоход. КиноМурманск» (ООО «Арт Медиа Сервис»), «Создание и распространение линейки сувениров с символикой города Мончегорска, одежды с локальной символикой» (ИП Лебедева Анастасия Сергеевна), «Народная изо-студия» детского клуба «Селфи» (ИП Лобынцев Данил Анатольевич) и «Создание современных историй на основе традиционных мотивов» (ИП Приказчикова Юлия Владимировна). Все идеи получили поддержку экспертов в сфере культуры, туризма, предпринимательства и экономики. Победители смогут рассчитывать на получение гранта губернатора в размере до 400 тысяч рублей. Свои идеи по созданию оригинальной иммерсивной экскурсии, сувенирной продукции с оригинальной символикой, тематической настольной игры и серии детских мастер-классов авторы должны реализовать до конца декабря.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обязательным условием для получения финансирования со стороны правительства для зарегистрированным на территории Мурманской области субъектам малого и среднего предпринимательства, является региональная специфика. Проекты современного искусства и креативных индустрий должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона, укреплять позитивный имидж области, а также уделять внимание гармоничному развитию северян и разнообразию культурной жизни Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru