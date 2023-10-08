Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьиВ этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 11:00

Вице-губернатор Елена Дягилева вручила коллективу Мурманского областного театра кукол сертификат на участие в VI Международном фестивале театров кукол

В честь 90-летия старейшего за полярным кругом профессионального театра состоялся праздничный вечер «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!». Коллектив Мурманского областного театра кукол поздравила вице-губернатор Елена Дягилева.

«На спектаклях театра кукол выросло не одно поколение северян и, что особенно приятно, любовь зрителя с годами становится только сильнее. Свидетельство этому - неизменный успех постановок и полные залы. Одина из причин - команда театра не боится быть первой, пробовать, экспериментировать», - сказала Елена Дягилева.

Обретя новый дом в 2019 году коллектив областного учреждения получил возможность для реализации еще большего числа творческий идей. Как напомнила вице-губернатор здание, в котором сейчас ставят спектакли, стало первым в стране объектом, модернизированным в рамках реализации национального проекта «Культура».

Обращаясь к команде театра кукол и зрителям, пришедшим поздравить коллектив с юбилеем, Елена Дягилева подчеркнула готовность труппы решить даже самую сложную задачу. Так, в рамках проекта «Волшебные истории для отдаленной территории», который реализуется при поддержке правительства Мурманской области с 2020 года, областной театр кукол выезжает на гастроли даже в самые труднодоступные уголки Кольского Заполярья. В декабре порадовала спектаклями маленьких жителей Алакуртти и Кандалакши во время марафона губернаторских елок, а недавно вернулась с гастролей на подшефной территории - в Приморском районе Запорожской области.

Инициативы Мурманского областного театра кукол неоднократно получали признание на федеральном уровне. В юбилейный год за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность коллектив получил благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вице-губернатор передала ее на сцене руководителю учреждения Евгению Суханову. А заведующий музыкальной частью Петр Макаров получил из рук заместителя губернатора Благодарность Министерства культуры РФ.

В ходе праздничного вечера Елена Дягилева вручила и другие награды талантливым работникам театра.

Так, медали «За труды в культуре и искусстве» получили художник-бутафор Надежда Дерёва и главный художник Любовь Пьянкова. Памятные медали «85 лет Мурманской области» получили директор Евгений Суханов и заслуженные артисты РФ Владимир Пьянков, Наталья Петрунина, Сергей Репин. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурного пространства и в связи с 90-летием со дня создания Мурманского областного театра кукол почетной грамотой Губернатора были отмечен коллектив театра, а также заслуженный артист РФ Сергей Репин, артист (кукловод) Татьяна Смирнова, кассир Валентина Староверова, заместитель директора Валентина Умнова. Благодарности Губернатора объявили артистам (кукловодам) Тамаре Лашиной и Денису Савельеву.

В завершении церемонии награждения заместитель губернатора Елена Дягилева вручила команде-юбиляру подарок от правительства региона - сертификат на участие в VI Международном фестивале театров кукол. На сцене Академического театра драмы имени Савина зрители фестиваля смогут увидеть премьерный спектакль заполярных артистов «Алиса в стране чудес». На фестивале также покажут постановки коллективов Воркуты, Йошкар-Олы, Горловки - ДНР, Москвы, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Владимира, Кирова, Махачкалы.

Как отметил руководитель учреждения Евгений Суханов, возможность участвовать в фестивалях - один из сильнейших импульсов для постоянного развития театра. Он поблагодарил правительство региона за постоянную поддержку инициатив и внимание к учреждению.

Помимо активного участия в различных всероссийских мероприятиях Мурманский областной театр кукол многие годы является организатором фестивалей, объединяя не только отечественные, но и зарубежные коллективы театралов. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в театре прошёл первый Международный фестиваль «Полярная сова».

Его участниками стали 16 театральных коллективов из России и ближнего зарубежья, а зрителями – более 2500 человек.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, областной театр кукол был основан в 1933 году в Кировске, который тогда назывался Хибиногорском. К 1936 году в репертуаре Кировского районного театра было уже 8 названий, в 1938 году театр получает статус Мурманского областного театра кукол, а в 1946 – переезжает в столицу Кольского Заполярья. Все эти знаковые вехи истории нашли отражение в творческих номера, которые показали на праздничном вечере.

С юбилейной датой коллектив театра поздравили председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке Алексей Гиляров, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. Почётные гости вручили работникам театра награды и подарки. К поздравлениям присоединились представители творческих сообществ Кольского Заполярья, а также коллеги из областного драмтеатра и драматического театра Северного флота.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Закону тут не место». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности пенсионерам и социально уязвимым категориям населения-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика