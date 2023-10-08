Вице-губернатор Елена Дягилева вручила коллективу Мурманского областного театра кукол сертификат на участие в VI Международном фестивале театров кукол

В честь 90-летия старейшего за полярным кругом профессионального театра состоялся праздничный вечер «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!». Коллектив Мурманского областного театра кукол поздравила вице-губернатор Елена Дягилева.

«На спектаклях театра кукол выросло не одно поколение северян и, что особенно приятно, любовь зрителя с годами становится только сильнее. Свидетельство этому - неизменный успех постановок и полные залы. Одина из причин - команда театра не боится быть первой, пробовать, экспериментировать», - сказала Елена Дягилева.

Обретя новый дом в 2019 году коллектив областного учреждения получил возможность для реализации еще большего числа творческий идей. Как напомнила вице-губернатор здание, в котором сейчас ставят спектакли, стало первым в стране объектом, модернизированным в рамках реализации национального проекта «Культура».

Обращаясь к команде театра кукол и зрителям, пришедшим поздравить коллектив с юбилеем, Елена Дягилева подчеркнула готовность труппы решить даже самую сложную задачу. Так, в рамках проекта «Волшебные истории для отдаленной территории», который реализуется при поддержке правительства Мурманской области с 2020 года, областной театр кукол выезжает на гастроли даже в самые труднодоступные уголки Кольского Заполярья. В декабре порадовала спектаклями маленьких жителей Алакуртти и Кандалакши во время марафона губернаторских елок, а недавно вернулась с гастролей на подшефной территории - в Приморском районе Запорожской области.

Инициативы Мурманского областного театра кукол неоднократно получали признание на федеральном уровне. В юбилейный год за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность коллектив получил благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вице-губернатор передала ее на сцене руководителю учреждения Евгению Суханову. А заведующий музыкальной частью Петр Макаров получил из рук заместителя губернатора Благодарность Министерства культуры РФ.

В ходе праздничного вечера Елена Дягилева вручила и другие награды талантливым работникам театра.

Так, медали «За труды в культуре и искусстве» получили художник-бутафор Надежда Дерёва и главный художник Любовь Пьянкова. Памятные медали «85 лет Мурманской области» получили директор Евгений Суханов и заслуженные артисты РФ Владимир Пьянков, Наталья Петрунина, Сергей Репин. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурного пространства и в связи с 90-летием со дня создания Мурманского областного театра кукол почетной грамотой Губернатора были отмечен коллектив театра, а также заслуженный артист РФ Сергей Репин, артист (кукловод) Татьяна Смирнова, кассир Валентина Староверова, заместитель директора Валентина Умнова. Благодарности Губернатора объявили артистам (кукловодам) Тамаре Лашиной и Денису Савельеву.

В завершении церемонии награждения заместитель губернатора Елена Дягилева вручила команде-юбиляру подарок от правительства региона - сертификат на участие в VI Международном фестивале театров кукол. На сцене Академического театра драмы имени Савина зрители фестиваля смогут увидеть премьерный спектакль заполярных артистов «Алиса в стране чудес». На фестивале также покажут постановки коллективов Воркуты, Йошкар-Олы, Горловки - ДНР, Москвы, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Владимира, Кирова, Махачкалы.

Как отметил руководитель учреждения Евгений Суханов, возможность участвовать в фестивалях - один из сильнейших импульсов для постоянного развития театра. Он поблагодарил правительство региона за постоянную поддержку инициатив и внимание к учреждению.

Помимо активного участия в различных всероссийских мероприятиях Мурманский областной театр кукол многие годы является организатором фестивалей, объединяя не только отечественные, но и зарубежные коллективы театралов. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в театре прошёл первый Международный фестиваль «Полярная сова».

Его участниками стали 16 театральных коллективов из России и ближнего зарубежья, а зрителями – более 2500 человек.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, областной театр кукол был основан в 1933 году в Кировске, который тогда назывался Хибиногорском. К 1936 году в репертуаре Кировского районного театра было уже 8 названий, в 1938 году театр получает статус Мурманского областного театра кукол, а в 1946 – переезжает в столицу Кольского Заполярья. Все эти знаковые вехи истории нашли отражение в творческих номера, которые показали на праздничном вечере.

С юбилейной датой коллектив театра поздравили председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке Алексей Гиляров, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. Почётные гости вручили работникам театра награды и подарки. К поздравлениям присоединились представители творческих сообществ Кольского Заполярья, а также коллеги из областного драмтеатра и драматического театра Северного флота.

Фото: https://gov-murman.ru