Вице-губернатор Елена Дягилева: за каждым рекордом, медалью и достижением стоят тренеры, наставники, руководители спортшкол, спортобъектов и спортивное сообщество Заполярья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня физкультурника в Центре управления регионом состоялась церемония награждения наиболее отличившихся представителей спортивного и физкультурного сообщества Мурманской области. От имени главы региона Андрея Чибиса тренеров, руководителей и представителей спортивных школ, спортивных объектов поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«За каждым рекордом, медалью и достижением стоите вы – тренеры, наставники, руководители спортшкол, спортобъектов и всё огромное спортивное сообщество Мурманской области. Вы ведёте к пьедесталу наших чемпионов и личным примером вдохновляете северян на то, чтобы выбрать спорт и здоровый образ жизни», – обратилась к присутствующим вице-губернатор.

Елена Дягилева поздравила участников церемонии с Днём физкультурника. Она поблагодарила за личный вклад в развитие физической культуры и популяризацию здорового образа жизни в регионе, заверив, что правительство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку спортивному сообществу.

«С 2019 года мы уже достигли многого: в регионе ежегодно проводится свыше двух тысяч массовых мероприятий, двести из которых – соревнования регионального и всероссийского уровня. И в родном регионе, и за его пределами заполярные спортсмены одерживают всё больше побед. Лишь в 2024 году воспитанники заполярных спортшкол завоевали более 350 медалей! И мы точно знаем – они не остановятся на достигнутом!», – подчеркнула Елена Дягилева.

Вице-губернатор также отметила, что в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса был многократно увеличен размер выплат спортсменам и их тренерам за достижения на всероссийских и международных соревнованиях. В числе тех, кого сегодня поздравила Елена Дягилева, немало наставников, которые готовили и продолжают тренировать членов сборной страны по разным видам спорта. Так, она вручила старшему тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу Николаю Шимбуеву Почётную грамоту Президента России Владимира Путина.

Знаками отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» были отмечены десять руководителей учреждений сферы спорта и тренеров из Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Североморска и Апатитов. Ещё десять северян получили в канун Дня физкультурника Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области. Награды получили представители спортивного сообщества Мурманска, Ревды и Оленегорска.

Команды спортивных учреждений и общественников также поздравила министр спорта Светлана Наумова.

«Мы гордимся вашим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и победами. Вы – образец для подражания, ориентир для подрастающего спортивного поколения. Хочется выразить слова искренней благодарности всем специалистам отрасли, кто трудится на благо общества в сфере физической культуры и спорта, кто проявляет активную позицию и вносит свой вклад в развитие славных спортивных традиций Кольского Заполярья», – сказала министр спорта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Светлана Наумова вручила знаки и удостоверения «Мастер спорта России» заполярному пловцу Кириллу Колпакову и Дарье Аглушевич, представляющей силовое троеборье. Глава профильного ведомства отметила и северян, показавших отличные результаты при сдаче нормативов ГТО. Золотые значки получили Марина Дроздович, Анастасия Перминова, Александр Балыбердин, Иван и Пётр Лебедевы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/