Вице-губернатор Елена Дягилева: занятия спортом в 2021 году должны стать доступнее

В течение двух лет правительство Мурманской области уделяло значительное внимание развитию инфраструктуры социальной сферы. Об этом на прямом эфире в соцсетях, посвященном подведению итогов двухлетней работы губернатора Андрея Чибиса, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Это не только обусловлено реализацией национальных проектов, но и стало прямым результатом регулярных выездов и общения с жителями муниципалитетов, – отметила Елена Дягилева. – Так, например, количество спортивных объектов, открытых во многих населенных пунктах Мурманской области, возросло многократно».

Вице-губернатор напомнила, что в 2019 году были введены в строй физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, межшкольный стадион в Мурманске, а в 2020-м – физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах.

«Завершено Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» – была построена лыжероллерная трасса с системой искусственного оснежения, а также крытый каток, – сообщила Елена Дягилева. – Мы не планируем останавливаться на достигнутом, в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году начнется строительство двух спортивных объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по боевым видам спорта в Кандалакше и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Заозерске».

По словам заместителя губернатора, продолжится работа по созданию спортивных площадок, а также поставки спортивного оборудования в муниципалитеты Мурманской области.

«Вся спортивная инфраструктура должна быть востребована, в связи с этим появилось новое направление работы – развитие и поддержка дворового спорта, наша задача – сделать занятия спортом доступными, – подчеркнула Елена Дягилева. – Планируем проводить конкурсы и присваивать звания «Народный тренер» и «Народная команда». Также в этом году мы уделим внимание развитию школьных спортивных клубов и дадим старт масштабному физкультурному мероприятию среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области».