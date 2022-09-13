Вице-губернатор Эрик Хисматуллин вручил Кубок губернатора на спортивном фестивале «Готов к труду и обороне»

В Мурманске прошёл фестиваль среди военнослужащих войсковых частей Северного флота, служащих силовых структур и правоохранительных органов региона «Готов к труду и обороне». Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Мурманской области. Площадками для проведения соревнований стали Центральный стадион профсоюзов, Центральный плавательный бассейн, Ледовый дворец и легкоатлетический манеж.

Представители войсковых частей, служащие силовых структур и правоохранительных органов боролись в командном зачете в дисциплинах мини-футбол, плавание, стрельба из пневматического оружия, легкоатлетическая эстафета и нормы ГТО. Всего в состязаниях приняли участие более 170 спортсменов. Первое место заняла сборная команда Северного флота.

Церемония награждения прошла в Мурманском легкоатлетическом манеже при участии заместителя губернатора – министра региональной безопасности региона Эрика Хисматуллина. Он вручил Кубок губернатора Мурманской области за первое место представителям сборной команды Северного флота.

«Сегодня знаменательная дата, когда мы с вами в третий раз проводим традиционный спортивный праздник. Значимое событие, которое показало нашу силу, волю и характер. Все эти качества важны как в спорте, так и в службе. Конечно, очень приятно, что сегодня Кубок губернатора по праву достается команде Северного флота. Хочу пожелать участникам успехов в боевой и физической подготовке», – сказал вице-губернатор Эрик Хисматуллин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, красочным завершением фестиваля «Готов к труду и обороне» стало показательное выступление воспитанниц детско-юношеской спортивной школы Гаджиево, представлявших наш регион в 2021 и 2022 годах на всероссийских соревнованиях, – Гимнастраде «Здоровые дети – здоровая Россия» Международной Академии спорта Ирины Винер.

Фото: https://gov-murman.ru