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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.26 16:30

Вице-губернатор Ксения Зинатуллина: «Благодаря накопленному в Мурманской области опыту, спасение краснокнижного кита произошло в очень сжатые сроки»

15 июня в Мурманском арктическом университете состоялся круглый стол, посвящённый итогам уникальной спасательной операции по освобождению горбатого кита из рыболовной веревки. Мероприятие стало не только местом для анализа проведенной работы, но и стартовой площадкой для системных изменений в области защиты морских млекопитающих в Арктике.

В работе круглого стола приняли участие представители региональной власти, федеральных надзорных органов, науки, общественных организаций и сертифицированных спасателей с Сахалина, участвовавших в спасательной операции.

«Спасение краснокнижного кита произошло в очень сжатые сроки благодаря опыту, накопленному в Мурманской области. Два года назад в регионе проводилась аналогичная спасательная операция, в том числе с привлечением к этой работе сахалинских спасателей (Клуб «Бумеранг»), которые помогали нам и в этом году. Для региона этот опыт был первым и в результате – положительным, и позволил зафиксировать, что работа по спасению морских млекопитающих в регионе должна носить системный характер, а в её основе должны лежать чёткие, понятные, оперативные механизмы взаимодействия представителей органов власти, в том числе федеральных, учёных, волонтёров и туристического сообщества. Соответствующая задача была поставлена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Нам уже многое удалось сделать, но многое ещё впереди. Так, в регионе были разработаны под началом научного сообщества флагманские для страны Правила наблюдения за морскими животными, организовано обучение местных волонтеров приемам спасения морских млекопитающих, организована работа Центра изучения морских млекопитающих и птиц на базе МАУ, выстроено конструктивное взаимодействие между всеми участниками процесса по спасению животных, что безусловно влияет на скорость организации спасательных операций. Показательный пример – создание «зоны тишины и покоя» для кита силами специалистов Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району, в рамках которой был ограничен подход судов в район операции, что позволило животному сохранить силы до момента оказания ему помощи и обеспечить доступ к месту операции для спасателей. В рамках работы круглого стола мы обсудили и сформулировали дополнительные шаги, направленные на совершенствование уже имеющегося механизма работы по спасению животных», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

С подробным докладом о спасательной операции выступил сертифицированный спасатель «Клуба Бумеранг» (группа помощи морским животным «Друзья Океана», Сахалин) Вячеслав Козлов. Он подчеркнул, что успех стал возможен исключительно благодаря командной работе и выразил благодарность правительству Мурманской области, Федеральной службе безопасности и Росприроднадзору. Вячеслав Александрович отметил, что успешной практикой стало единое управление, которое взял на себя МАУ, эффективная логистика, работа со СМИ и, главное, отзывчивость местных жителей. Отметил спасатель и слабые стороны организации работы, и, в первую очередь, необходимость укрепления материально-технической базы. Он предложил создать проактивную систему помощи на базе Центра МАУ, разработать «дорожную карту» и организовать две площадки (в Мурманске и на Сахалине) для изготовления инструментов, обучения и обмена опытом, в том числе с международным участием.

«Самая сильная сторона – это люди, которые живут на Севере. Мы всегда находим понимание и отзывчивость. Это победа и безусловный успех», – заявил Козлов.

Спасатель обратил внимание и на глобальный контекст: «Кит – это единичная история, подтверждающая значимость решения более глобальной проблемы загрязнения океана. Ежегодно 300 тысяч морских млекопитающих погибают от пластикового мусора. Важно объединить усилия всех заинтересованных сторон с учетом межрегионального и межведомственного взаимодействия. Каждое действие имеет значение».

Главным итогом круглого стола стало организационное закрепление работы по защите морских гигантов. Проректор по научной и инновационной деятельности МАУ, руководитель спасательной операции Антон Юрманов доложил о начале работы Центра изучения проблем сохранения морских млекопитающих и птиц. Руководителем назначена специалист отдела НИР МАУ, биолог Анастасия Куница. Со стороны АО «Кольская ГМК» («Норникель») подтверждено соглашение о поддержке Центра. Главный эколог Антон Фадеев подтвердил включение экологической работы МАУ в 10-летнюю программу по биоразнообразию и предложил сделать формат работы Центра открытым для всех неравнодушных жителей и представителей бизнеса.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников отметил, что утверждённые правила наблюдения за морскими животными в рекреационных целях позволили сохранить баланс интересов. Они приняты туристическим сообществом, и завтра, в День кита, будет подписан меморандум об их соблюдении. Следующая цель –совершенствование документа и выход его на федеральный уровень.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569517/#&gid=1&pid=6

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