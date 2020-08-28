Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин посетил АО «Электротранспорт»

Крупнейший перевозчик в регионе, «Электротранспорт» работает с 1962 года, обслуживает 20 маршрутов в городе Мурманске. На данный момент средний возраст троллейбусов компании составляет почти 9 лет, автобусов – 8,4. Требуется обновление парка, так как часть транспортных средств хоть и находится в пределах срока эксплуатации, всё же находятся за сроком амортизации. Но предприятие понесло значительные убытки в период пандемии, так как пассажиропоток сократился в 4 раза. Это осложняет ситуацию и ограничивает предприятие в возможности приобретения машин даже в лизинг.

«Обновление автопарка – это задача первоочередная на данный момент, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Над этим вопросом предстоит работать. Сегодняшний визит – это внимание к общественному транспорту в целом. Это возможность лучше понять, какие задачи перед нами могут появиться со следующего года. Мы активно готовимся к возможным переменам, необходимо глубже понимать проблематику, которая сложилась в отрасли».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, у предприятия немало успехов на пути к модернизации перевозок: совершенствуется диспетчерское сопровождение, вводятся меры антитеррористического реагирования, остановочные комплексы снабжаются современными онлайн-табло. Каждые десять секунд автоматически снимается информация о месте нахождения транспортного средства, после чего она передаётся не только на онлайн-табло, но и в Интернет, сервисы «Яндекса», в мобильные приложения.