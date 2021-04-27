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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 17:30

Вице-губернатор Ольга Кузнецова доложила о реализации Послания Президента РФ 2020 года в Мурманской области

Поддержка семей с детьми, строительство школ и детских садов, создание современной и комфортной образовательной среды, развитие экономики – об исполнении Плана по реализации Послания Президента Российской Федерации от 2020 года на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В регионе был реализован ряд мер по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Так, федеральные ежемесячные выплаты на детей получили порядка 10 тысяч семей на общую сумму 1,1 млрд рублей. Продлено право на получение регионального материнского капитала до конца 2026 года. Размер регкапитала сегодня составляет почти 131 тыс. рублей.

Также реализуется комплекс мер по повышению доступности образования. Сейчас ведутся работы по строительству пяти детских садов в Мурманске, Североморске, Алакуртти и Причальном, за счет которых будет обеспечено 646 мест. Осуществляется строительство школы в Североморске, ведется проектирование двух школ в областном центре.

«В целях ликвидации второй смены и в связи с увеличением числа семей военнослужащих существует потребность в пристрое к школе № 5 в Печенге на 250 мест и строительстве школы в Алакуртти», – подчеркнула вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в Послании Президента России обозначена необходимость развития университетов в регионах. В Мурманской области она трансформируется в задачу обеспечения кадров для экономики региона и реализацию проекта трансформации МГТУ.

«Нами запущен проект Программы развития МГТУ, разработанный университетом совместно с правительством Мурманской области. Цель – трансформировать МГТУ в инженерно-технический научно-образовательный кластер университет 3.0.», – отметила Ольга Кузнецова.

Отдельный блок мероприятий посвящен экономическому развитию и запуску нового инвестиционного цикла, улучшению инвестиционного климата. В 2020 году в регионе на 4,8 % выросли инвестиции в основной капитал. Инвестировано 190 млрд рублей. Объём промышленного строительства увеличился в 1,2 раза. В рекордно короткие сроки создана первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики», резидентом которой сегодня являются уже шесть компаний, подчеркнула заместитель главы региона.

 

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