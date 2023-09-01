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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.23 14:30

Вице-губернатор Ольга Кузнецова: налоговые поступления от промышленных предприятий за 6 месяцев 2023 года увеличились до 45,2 млрд рублей

В Мурманской области созданы мощные горнопромышленный и металлургический комплексы, обеспечивающие значительную часть потребности страны в фосфатных рудах, железорудном концентрате, редкоземельных металлах, никеле, рыбопродукции. Промышленный комплекс Мурманской области составляет основу экономики региона. О развитии отрасли рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте достигает 33,6%. Мурманская область занимает 8-е место по России. Доля всего промышленного комплекса в ВРП составляет 47,8%. По масштабу промышленного комплекса в ВРП Мурманская область входит в топ-20 регионов России. 

Объём отгруженной продукции всего промышленного комплекса за 2022 год превысил 1,1 трлн рублей – по нему регион на 27-м месте в России.

Крупнейшие промышленные предприятия связаны правительством Мурманской области многолетним социальным партнёрством. Так, реализовывались пять соглашений, заключённых правительством Мурманской области с предприятиями финансово-промышленных групп: ПАО «Норильский никель», ПАО «НОВАТЭК», АО «Апатит», КГ «Росатом», АО «ЕвроХим». 

За четыре года прирост промышленного производства Мурманской области составил 10,9%, в развитие региона вложено почти 900 млрд рублей инвестиций, из них на долю промышленного комплекса приходится 52% капитальных вложений. Темп роста инвестиций в основной капитал за четыре года составил 116 %. Мурманская область занимает 2-е место по росту в СЗФО.

В текущем году производство пищевых продуктов выросло в 1,2 раза, увеличилось производство рыбы мороженой, ракообразных, колбасных изделий. В добывающей промышленности возрос выпуск апатитового, нефелинового и кобальтового концентратов.

«Налоговые поступления от промышленных предприятий за шесть месяцев 2023 года увеличились до 45,2 млрд рублей и составили 66% в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета региона. За 7 месяцев 2023 года по всем отраслям экономики рост налоговых поступлений достиг 21,4%», - отметила вице-губернатор. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особое значение на развитие промышленного комплекса имеют принятые системные решения. Среди них - проектирование магистрального газопровода «Волхов – Мурманск», которое ведёт ПАО «Газпром», установление ставки НДС 0% для организаций, выполняющих работы по обслуживанию и ремонту морских судов, введение специализированной меры поддержки для судоремонтной отрасли Фондом развития промышленности, решение задачи по антикризисной поддержке предприятий в 2022 году, получение прав пользования двумя месторождениями лития в Мурманской области и другие.

Укрепляется взаимодействие с дружественными странами. В рамках международного сотрудничества заключены соглашения: о создании фармацевтического комплекса ООО «САФФАРМ» (Республика Индия), о строительстве ремонтно-сервисного центра крупногабаритной техники производства ОАО «БЕЛАЗ» (Республика Беларусь) на территории присутствия горнопромышленных предприятий, а также о замещении более 50% импортных кормов для предприятий аквакультуры региона белорусскими кормами.

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