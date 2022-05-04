Вице-губернатор Ольга Кузнецова: нужно стимулировать компании к осуществлению прибрежного рыболовства

Возможность увеличения стимулирующего коэффициента для прибрежного рыболовства и другие вопросы отрасли обсудили на заседании рабочей группы Росрыболовства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области.

«Учитывая ориентированность прибрежного рыболовства на реализацию рыбы именно в нашей стране, а также существующую потребность в рыбном сырье береговых рыбоперерабатывающих фабрик и их недостаточную загрузку, предлагается проработать дополнительные меры по стимулированию к осуществлению прибрежного рыболовства», – пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Участники заседания обсудили и другие актуальные для отрасли вопросы, в том числе, о сроках проведения аукционов и об обосновании норм, касающихся предельно допустимых концентраций мышьяка в рыбной продукции.

В заседании приняли участие также представители Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и рыбодобывающих компаний региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/