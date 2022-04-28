Вице-губернатор Ольга Кузнецова ответит на вопросы о поддержке бизнеса в Мурманской области

В четверг, 28 апреля, состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нем примет участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Поддержка малого и среднего бизнеса: новые и уже действующие региональные и федеральные меры. Как получить займ до 5 млн рублей по льготной ставке? Как получить миллион на реализацию идеи? Куда обращаться, чтобы узнать о доступных именно Вам вариантах поддержки?

В рамках проекта «Объясняем.РФ» Ольга Кузнецова ответит на эти и другие вопросы, связанные с поддержкой бизнеса.

Прямой эфир начнется 28 апреля в 16.30 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции по ссылке.

Портал Объясняем.РФ запустило Правительство России для информирования граждан по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках социальных сетей «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/