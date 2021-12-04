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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 12:00

Вице-губернатор Ольга Кузнецова представила масштабные проекты в регионе на пленарной сессии форума «Арктика: настоящее и будущее»

О реализации масштабных инвестиционных проектов и экономическом развитии Мурманской области заместитель губернатора Ольга Кузнецова вчера рассказала на пленарной сессии «Регионы опережающего развития: создание комфортных условий для бизнеса и жизни», которая состоялась сегодня в рамках XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Как отметила вице-губернатор, Мурманская область является лидером среди регионов СЗФО по динамике роста ВРП и показывает устойчивый тренд инвестиционного развития в Арктической зоне России. Улучшению инвестиционного климата способствуют беспрецедентные преференциальные режимы ТОР «Столица Арктики» и поддержки бизнеса в Арктической зоне.

«Таким образом, в рамках данных механизмов планируется создание порядка 8900 новых рабочих мест с общим объемом инвестиций более 228 миллиардов рублей. Экономический эффект от поддержки крупных проектов мы видим уже сейчас. Так, например, от 20 тысяч человек, которые строят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, бюджет региона получает 1,5 миллиарда рублей налоговых поступлений в год», – пояснила Ольга Кузнецова.

Масштабные проекты реализуются в сфере транспорта и логистики, «белой металлургии» и зеленой энергетики. Поддержка бизнеса в Арктической зоне стимулировала развитие туристской инфраструктуры. Сейчас статус резидента АЗ РФ в регионе получили 96 проектов, и около трети из них связаны с развитием туризма. Масштабные и уникальные проекты – комплексный туристический проект Валла-Тунтури, развитие туристического кластера «Териберка», проект редевелопмента портовой территории «Новый Мурманск».

«Компания «Валла-Тунтури» приступила к проектированию туристического комплекса в районе полуостровов Средний и Рыбачий. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 27 миллиардов рублей. Он обеспечит создание 800 новых рабочих мест за счет открытия на территории глемпингов, отелей, ресторанов, баз для дайвинга, яхтинга, аквацентра, горнолыжного комплекса», – отметила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область также является лидером по предоставлению участков земли в рамках программы «Гектар Арктики». По всем субъектам российской Арктики подано порядка 5300 заявлений, из которых 3072 – от жителей Мурманской области. Северяне уже получили более 990 участков. Правительство региона окажет поддержку и в создании инфраструктуры.

«Принимая во внимание запуск программы «Свой дом в Арктике», которая дает возможность получения субсидии на строительство дома или покупку домокомплекта, приоритетной задачей становится развитие инфраструктуры на территориях, где предоставлено 30 и более земельных участков. Мы уже определили 13 таких локаций», – пояснила Ольга Кузнецова.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429757/

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