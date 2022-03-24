Вице-губернатор Ольга Кузнецова: «Размер гранта по «Губернаторскому стартапу» для предпринимателей из малых населенных пунктов и ЗАТО планируем увеличить до 2 миллионов»

Федеральные и региональные меры поддержки, доступные малому и среднему бизнесу в Мурманской области, на заседании регионального правительства сегодня представила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

К федеральным мерам поддержки относятся кредитные каникулы до 6 месяцев, мораторий на плановые проверки, который будет действовать до конца 2022 года, компенсация расходов на систему быстрых платежей, отмена штрафов по госконтрактам, если обязательства по государственному или муниципальному контракту были нарушены из-за внешних санкций.

На региональном уровне в Мурманской области принят ряд мер, закрепленных в плане первоочередных действий. Так, для того чтобы предприниматели смогли оперативно и в кратчайшие сроки получить всю имеющуюся в регионе финансовую поддержку, перенесены даты приема документов на конкурсы.

Сейчас идёт приём документов на один из самых востребованных конкурсов грантов – «Губернаторский стартап». Предприниматели могут получить грант до 1 млн рублей. Приём заявок продлится до 31 марта.

«В этом году мы в два раза увеличили объём финансирования с 15 до 30 млн рублей, а также приняли решение о проведении конкурса в два этапа, чтобы как можно больше предпринимателей смогли принять в нем участие. После завершения приема заявок мы оценим потребность и максимально быстро запустим второй этап, где при необходимости скорректируем условия предоставления – увеличим максимально возможный объём гранта до 2 млн рублей для предпринимателей из малых населенных пунктов и ЗАТО», – отметила Ольга Кузнецова.

28 марта стартует приём заявок на ещё один конкурс грантов для предпринимателей – на приобретение франшизы. Победители получат на реализацию идеи до 1 млн рублей. В 2022 году на это направление в региональном бюджете выделено 3 млн рублей.

«Также предпринимателям доступны субсидиарные направления поддержки. В понедельник, 28 марта, стартует конкурс на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, а 4 апреля стартует конкурс на предоставление субсидии по кредитным и лизинговым обязательствам», – отметила вице-губернатор.

Предпринимателям доступен широкий ряд льготных кредитных продуктов по максимально сниженным ставкам. Узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно, обратившись на региональную горячую линию для предпринимателей по номеру (8152) 994-310 (доб. 210) с 10.00 до 17.00, каждый будний день.

«Ещё одна мера, которая нами прорабатывается совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области, – это предоставление финансовой поддержки на компенсацию затрат, направленных на обеспечение лекарственными средствами удаленных населенных пунктов региона», – озвучила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-губернатор подчеркнула, что правительство региона находится в постоянном взаимодействии с бизнес-сообществом, и в случае необходимости новые меры поддержки будут проработаны и введены в максимально оперативный срок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/