Вице-губернатор Ольга Кузнецова вручила награды сотрудникам КГМК в преддверии Дня шахтёра

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню шахтера. Празднование прошло в ДК «Октябрь» в г. Заполярный, где для работников компании «Кольская ГМК» была также организована концертно-театральная программа с участием российского актера театра и кино Игоря Лифанова.

«Уважаемые коллеги, вы являетесь представителями профессии, которая по праву считается воплощением трудового достоинства, мужества и чести. Горное дело для нашего региона является особо важной профессией и формирует основу экономики Мурманской области. Уверена, что традиции, опыт и знания, которыми вы заложили фундамент отрасли, помогут в развитии горной промышленности нашего края. От чистого сердца благодарим вас за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых побед, легких спусков и подъёмов», - поздравила горняков Ольга Кузнецова.

В преддверии профессионального праздника вице-губернатор вручила работникам Кольской ГМК награды за достижение высоких производственных показателей, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, профессионализм и ответственность. Званием «Почётный горняк» награждены: начальник отдела Юрий Кирейчук, проходчик Андрей Коробов, машинист подземных самоходных машин Владимир Чернобай. Также сотрудники отмечены Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, работников поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Корпоративные награды вручил первый заместитель генерального директора - главный инженер Кольской ГМК Максим Рябушкин.

«Исторически Россия укрепляла свою мощь добычей и переработкой полезных ископаемых, горным делом. И сейчас наши горные предприятия обеспечивают надёжную работу компании, успешно решают производственные задачи, развивают города присутствия и укрепляют экономику нашего региона. Все это было бы невозможно без вашего труда, мастерства и ответственного отношения к своему делу. Поздравляю коллектив Кольской горно-металлургической компании с Днём шахтёра. Желаю стабильности, благополучия, спокойной и безопасной работы», - обратился к работникам Максим Рябушкин.

Фото: https://gov-murman.ru