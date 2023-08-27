Развенчаны самые популярные мифы о цифрорублеПёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.23 08:00

Вице-губернатор Ольга Кузнецова вручила награды сотрудникам КГМК в преддверии Дня шахтёра

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню шахтера. Празднование прошло в ДК «Октябрь» в г. Заполярный, где для работников компании «Кольская ГМК» была также организована концертно-театральная программа с участием российского актера театра и кино Игоря Лифанова.

«Уважаемые коллеги, вы являетесь представителями профессии, которая по праву считается воплощением трудового достоинства, мужества и чести. Горное дело для нашего региона является особо важной профессией и формирует основу экономики Мурманской области. Уверена, что традиции, опыт и знания, которыми вы заложили фундамент отрасли, помогут в развитии горной промышленности нашего края. От чистого сердца благодарим вас за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых побед, легких спусков и подъёмов», - поздравила горняков Ольга Кузнецова.

В преддверии профессионального праздника вице-губернатор вручила работникам Кольской ГМК награды за достижение высоких производственных показателей, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, профессионализм и ответственность. Званием «Почётный горняк» награждены: начальник отдела Юрий Кирейчук, проходчик Андрей Коробов, машинист подземных самоходных машин Владимир Чернобай. Также сотрудники отмечены Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, работников поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Корпоративные награды вручил первый заместитель генерального директора - главный инженер Кольской ГМК Максим Рябушкин.

«Исторически Россия укрепляла свою мощь добычей и переработкой полезных ископаемых, горным делом. И сейчас наши горные предприятия обеспечивают надёжную работу компании, успешно решают производственные задачи, развивают города присутствия и укрепляют экономику нашего региона. Все это было бы невозможно без вашего труда, мастерства и ответственного отношения к своему делу. Поздравляю коллектив Кольской горно-металлургической компании с Днём шахтёра. Желаю стабильности, благополучия, спокойной и безопасной работы», - обратился к работникам Максим Рябушкин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+/6+)14:45«Сыщик петербургской полиции». Художественный фильм (12+)16:40«Аграханский заказник». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле-PRO Валюту (16+)Качели: курс доллара вырос на 31 копейку, евро снизилось на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 и 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Владимир Путин поручил до 1 ноября создать перечень опорных населённых пунктов в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика