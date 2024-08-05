Вице-губернатор Ольга Кузнецова встретилась с министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым

В рамках рабочего визита 4 июля состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым. В ходе переговоров участники обсудили транспортно-логистические возможности для дальнейшего сотрудничества.

«Мурманская область имеет большие перспективы для дальнейшего развития, особенно в нашей ключевой отрасли – транспорта и логистики. Грузооборот порта Мурманск стабильно растёт из года в год. В 2023 году грузооборот порта Мурманск составил 58 млн тонн. Реализуются инвестиционные проекты по модернизации портовых терминалов и наших крупнейших стивидорных компаний, таких как Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал и другие. В высокой стадии готовности находится новый портовый терминал «Лавна» мощностью 18 млн тонн. Завершение строительно-монтажных работ и начало перевалки планируется в 2024 году. Между Республикой Казахстан и Мурманской областью наладился взаимовыгодный диалог в части сотрудничества в различных отраслях экономики и народного хозяйства. Рассчитываем, что этот визит окончательно сформирует у вас понимание о возможностях региона и поможет принять стратегические решения по сотрудничеству с Мурманской областью», – поприветствовала гостей Ольга Кузнецова.

В ходе общения делегации Казахстана представили информацию о портовой инфраструктуре, объёмах перевалки, пропускной способности железнодорожных подходов и возможностях терминалов по перевалке грузов.

Как отметил Марат Карабаев, Республика Казахстан заинтересована логистическими возможностями Мурманской области.

«Нам известно, что белорусские коллеги также проявили интерес к портовым мощностям региона. Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики», – подчеркнул министр транспорта Республики Казахстан.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после в рамках визита делегация Казахстана посетила ряд портовых терминалов: Мурманский торговый порт «Лавна», Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал.

Напомним, что в рамках «Петербургского международного экономического форума» губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с Послом Республики Казахстан Дауреном Абаевым, где обсудили задачи сотрудничества в сфере развития логистики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/