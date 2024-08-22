Вице-губернатор Ольга Кузнецова встретилась со студентами стройотрядов, работающими на строительной площадке морского порта «Лавна»

На базе Центра управления регионом заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова встретилась со студентами строительных отрядов Национального исследовательского университета «Московский государственный строительный университет» и Московского энергетического института.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, этим летом в течение двух месяцев ребята работают на площадке реализации одного из ключевых инвестиционных проектов – комплекса перегрузки угля «Лавна» под руководством опытных наставников и приобретают навыки профессиональной трудовой и управленческой деятельности.

В ходе встречи вице-губернатор рассказала о стратегическом значении региона, реализуемых инвестиционных и социальных проектах, мерах поддержки молодых кадров, представила ключевые предприятия Мурманской области, а также рассказала о работе программы «Курс на Север».

«Основной задачей в рамках губернаторского плана «На Севере – жить» является привлечение жителей в наш регион. Данная задача состоит из двух частей. Первая – это, конечно, развитие экономики, для того чтобы создавались новые проекты и рабочие места, которые бы соответствовали современным технологическим стандартам, где у специалистов будет возможность реализовывать свой потенциал. Вторая – это развитие качества жизни на Севере. Все эти задачи решаются в рамках новых проектов, которые заложены в мастер-планы по развитию агломераций Мурманской области. Задача нашего экономического блока — это формирование новых инвестиционных проектов и точек роста. Хочу поблагодарить всех участников нашей встречи и пожелать удачи в любой из сфер, которая будет вам по душе. У вас впереди очень много возможностей, дерзайте», – подчеркнула заместитель губернатора.

Во время общения студенты рассказали о деятельности стройотрядов, задали интересующие вопросы, касающиеся инфраструктурных решений для развития городской среды, поддержки коренных малочисленных народов Севера, влияния на экологическую обстановку промышленных компаний и другие.

«Мы много, где работали, например, участвовали в возведении объектов «Росатома», но в Мурманскую область поехали впервые, потому что заинтересовала стройка нас. Порт «Лавна» — это большой объект, и мы сюда решили приехать сразу, как нас позвали. Некоторые работают на линии, они в основном либо по технике, либо специалисты. Я вот специалист, езжу по городу, получаю конструкции и привожу их на склад», – поделился студент Московского государственного строительного университета Владислав Пушкарев.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, во время общения особенно ребят заинтересовали нюансы работы программы «Курс на Север», запущенной в 2023 году, по привлечению в регион перспективных кадров. За полтора года существования проекта к нам в регион переехали 207 специалистов. Для того, чтобы развеять возможные опасения, своим личным опытом переезда в Мурманскую область со студентами поделилась педагог Анастасия Старикова – одна из первых участниц «Курса на Север», а также инженеры Кольской АЭС Дмитрий Ропперт и Анна Якоби, приехавшие в этом году жить в город Полярные Зори с Алтая.

«Говорят, что Север – родина смелых. Но я считаю, что Север открыт для всех смельчаков, которые готовы к изменениям. Поэтому ничего не бойтесь», – дала совет ребятам Анастасия Старикова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/