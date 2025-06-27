Вице-губернатор Ольга Вовк на форуме недвижимости «Движение» в Сочи рассказала об опыте Мурманской области по привлечению инвесторов в Арктику

В Сочи 25-27 июня проходит форум недвижимости «Движение». Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк приняла участие в стратегической сессии «Градостроительная политика и инфраструктурное меню: что важно знать девелоперу», в рамках которой лидеры градостроительства со всей страны, главные архитекторы городов, представители власти и бизнеса обсудили векторы развития отрасли.

Доклад вице-губернатора был посвящён теме привлечения инвесторов в Арктику.

«Ещё несколько лет назад крупные девелоперы с опаской смотрели в сторону Мурманской области. Существовал стереотип, что строить жильё здесь дорого и не для кого. Однако, благодаря губернатору Андрею Чибису, эту ситуацию удалось переломить в корне. Так, сейчас на территории региона одновременно строится 20 домов, и порядка 80% квартир в них пойдут на продажу. За последние два года в Мурманскую область зашли такие крупные застройщики, как «Самолет», «ТСД» и «Глоракс», а только на прошлой неделе в рамках ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Эталон»», – отметила Ольга Вовк.

Как пояснила вице-губернатор, главным инструментом привлечения инвесторов стал запуск программы «Арктическая ипотека» под 2%, которую инициировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис и поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы уже выдали более 1000 таких льготных кредитов, что точно говорит о востребованности жилья в регионе. Ещё одним немаловажным стимулом для застройщиков стал особый преференциальный режим, существующий в регионе. В первую очередь речь, конечно, о возможности стать резидентом АЗРФ. Мы также упростили процедуру получения земельных участков и обеспечиваем их инфраструктурой», – пояснила Ольга Вовк.

Напомним, в Мурманской области в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и мастер-планов, разработка которых для опорных населённых пунктов АЗРФ была предложена губернатором Андреем Чибисом и велась по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В рамках сессии на форуме «Движение» обсудили градостроительные инструменты поддержки девелоперских проектов, принципы формирования и ключевые условия инфраструктурного меню, механизмы господдержки и льгот инвесторов-застройщиков; возможности и перспективы цифровизации градостроительной отрасли.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, советник главы города Тюмени Артём Павлюченко, главный архитектор центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин, министр – главный архитектор Приморского края Антон Глушков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549302/#&gid=1&pid=2