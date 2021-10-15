Вице-губернатор совместно с зооволонтёрами проинспектировали приют для бездомных животных в Мурмашах

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова совместно с представителями регионального Комитета по ветеринарии проинспектировала работу приюта для бездомных животных ООО «Прогресс Ай-Ти» в посёлке Мурмаши. Поводом для визита послужило обращение зооволонтёров и представителей некоммерческих организаций.

На сегодняшний день в приюте содержатся более шестисот собак, отловленных по обращениям граждан из Мурманска, Североморска, ЗАТО Александровск, Кольского района и Печенгского округа. Инспекция проверила чистоту в вольерах, организацию питания животных. Карантинный и операционный блоки.

Комитет по ветеринарии регулярно проводит внеплановые выездные проверки в отношении «Прогресс Ай-Ти». В 2021 году проведено 5 проверок, по результатам которых вынесены предписания о нарушениях. К настоящему времени руководством приюта приняты меры по устранению нарушений, за исключением качественного оборудования выгульной площадки.

«Много обращений поступает, поэтому мы сегодня и приехали совместно с зоозащитниками. Запросили документы по поставкам кормов, чтобы понять, действительно ли их так кормят каждый день, также нужно обязательно расширить площадку для выгула. Также необходимо установить отопление, через месяц проверим», – отметила вице-губернатор.

Представители зоозащитных организаций обратили внимание на недостаточную площадь вольеров. На данный момент на территории приюта ведется оборудование новых клеток. Руководство «Прогресс Ай-Ти» обещает возвести их в течение полутора месяцев.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, вопросы обращения с животными без владельцев и замечания, зафиксированные в ходе посещения приюта, обсудят на заседании рабочей группы в ближайшие дни.