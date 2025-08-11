Вице-губернатор Светлана Панфилова приняла участие в мероприятиях Координационного совета по промышленности в Тольятти

7-8 августа в Тольятти состоялся ряд мероприятий Координационного совета по промышленности. Одним из главных стало совместное заседание комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Промышленность», Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению в химической и нефтегазохимической отраслях.

Основная тема – новые материалы и химия. Она актуальна для Заполярья с учётом развития химической отрасли на территории региона, а также реализации важных для всей страны литиевых проектов и проекта по развитию Ловозерского ГОКа как основного источника сырья для создания полной и суверенной цепочки производства разделенных оксидов редкоземельных металлов.

«Такие мероприятия, как прошедший в Тольятти Координационный совет по промышленности, крайне важны для выстраивания единого направления развития регионов и формирования общего понимания целей и задач, поставленных перед органами региональной власти. Благодаря вовлеченности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и лично Антона Андреевича Алиханова мы можем чётко наметить вектор развития химической отрасли и вместе двигаться к достижению поставленных целей», –сказала Светлана Панфилова.

Также делегация руководителей органов власти в этой сфере во главе с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым посетили ключевые предприятия Самарской области.

