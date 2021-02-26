Вице-губернатор Владислав Сандурский по итогам рабочей поездки в Алакуртти: строительство детского сада необходимо ускорить

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский совершил рабочую поездку в Алакуртти. Здесь на улице Набережной в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы Мурманской области «Развитие образования» продолжается строительство детского сада на 75 мест.

Работы на объекте начались 24 августа 2020 года. Прежде чем начать строительство нового здания детского сада подрядчику пришлось снести старое строение бывшей школы – это порядка 20% от всего объема работ.

«К сожалению, пока этот объект в числе отстающих. Есть объективная причина – скала, которая обнаружилась под территорией всего будущего здания. Буровзрывные работы заняли два месяца и должны завершиться в течение трёх дней. То есть уже со следующей недели начнётся возведение железобетонных конструкций. Важно, что подрядчик понимает всю значимость этого объекта», – отметил Владислав Сандурский.

Перед подрядчиком поставлена задача – составить недельно-суточный график, чтобы можно было отслеживать все риски. Кроме того, рекомендовано увеличить количество людей на объекте. Как подчеркнул Владислав Сандурский, детский сад в Алакуртти должен быть сдан в этом году.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство ещё четырёх детских садов: двух в Мурманске, одного в Североморске и ещё одного в Мурмашах на улице Причальной.

Также в Алакуртти вице-губернатор обсудил с администрацией Кандалакшского района и представителями Минобороны РФ предстоящее строительство жилых домов. Уже в следующем году здесь должны быть возведены три многоквартирных дома на 80 квартир каждый и общежитие на 126 комнат.