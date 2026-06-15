Вице-губернатор Юлия Полиэктова и общественники проинспектировали ход дорожных работ на двух объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманске

11 июня в рамках контроля за реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни» состоялся совместный выезд на объекты дорожного ремонта в областном центре заместителя губернатора Мурманской области - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлии Полиэктовой, представителей Управления дорожного хозяйства города Мурманска и общественных организаций. Стороны оценили текущее состояние работ и темпы их выполнения.

«В дорожной кампании в этом году задействовано рекордное количество подрядчиков. В регионе работает сразу 36 компаний, из них на дорогах в Мурманске — 12 подрядных организаций. Мы внимательно следим за соблюдением всех установленных сроков и, по поручению губернатора Андрея Чибиса, готовы реагировать максимально жестко. Сейчас погода налаживается, и это лучший помощник кампании. На дорогах достаточно и техники, и людей — работы идут в хорошем, ровном темпе», — прокомментировала Юлия Полиэктова.

На проспекте Ледокольный (участок протяжённостью 400 метров) полностью завершены работы по фрезерованию проезжей части и демонтажу старых бортовых камней. В активной стадии находится устройство и бетонирование новых бортовых камней, а также разработка корыта под будущие тротуары. Впереди — устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части, устройство щебёночного основания на тротуарах с последующим асфальтированием, установка барьерных ограждений и нанесение износостойкой дорожной разметки. Общая готовность объекта оценивается в 22%.

На улице Беринга (участок протяжённостью 600 метров) степень выполнения работ выше — 45%. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, разобраны старые бортовые камни и демонтированы ограждения. В настоящий момент ведутся работы по разборке старого покрытия тротуаров, устройству новых бортовых камней и восстановлению колодцев.

«Народный фронт всегда выступает за создание безопасных условий для детей. Отрадно, что при планировании дорожных работ здесь учли главное — интересы детей и их родителей. Школа и детская библиотека — это центры притяжения для юных жителей, поэтому дорога и тротуары к ним должны быть не просто ровными, а максимально безопасными. Когда ребёнок может спокойно дойти до школы и библиотеки, не лавируя между машинами и не рискуя здоровьем, — это и есть реальная забота о будущем», — прокомментировала Анна Саблина, представитель регионального отделения Народного фронта в Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам осмотра участники отметили удовлетворительный темп работ, представители общественности, в свою очередь, зафиксировали ход выполнения работ для последующего мониторинга в рамках народного контроля.

Всего в текущем году в Мурманске будет обновлено почти 17 километров автомобильных дорог. Это 34 объекта улично-дорожной сети, которые приводятся в нормативное состояние в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569408/#&gid=1&pid=5