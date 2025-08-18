Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям
Вице-губернатор Юлия Полиэктова проверила ход работ на автоподъезде к Териберке

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с исполняющим обязанности руководителя «Мурманскавтодора» Светланой Петренко проинспектировали ход ремонта на автоподъезде к Териберке. Выездные проверки на объекты национального проекта «Инфраструктура для жизни» для визуального контроля дорожных работ и оценки соблюдения сроков их выполнения проводятся регулярно.

«Подрядчик устранил дефекты на участке капитального ремонта с 20 по 35 км. Везде, где асфальтобетонное покрытие нижнего слоя дорожного полотна подлежало замене, – в полном объёме обновлено. Специалисты федеральной лаборатории ФКУ УпрДор «Кола» и «Мурманскавтодора» произвели необходимые испытания, все протоколы – с положительным заключением. Уже началась укладка верхнего слоя дороги. После завершения работ специалисты лабораторий также в обязательном порядке проверят его на соответствие требованиям государственных стандартов, организуют контроль, отберут керны», – сказала Светлана Петренко.

Напомним, что все дефекты, выявленные весной, подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств. Обследование дорог после зимы и усиление строительного контроля организовано по поручению главы региона Андрея Чибиса.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сейчас на автоподъезде к Териберке одновременно с укладкой верхнего слоя асфальта ведут устройство обочин, водоотводных лотков и водосбросов.

«На сегодняшний день в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманской области уже отремонтировано 7 региональных объектов: Умба-Кандалакша, Пиренга-Ковдор, автоподъезд к Апатитам, участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС, объездные Североморска и Кандалакши, подъезд № 1 автодороги Кола-Мурмаши. В процессе ремонта находятся два мостовых сооружения. Каждый этап работ на автоподъезде к Териберке – на особом контроле», – отметила Юлия Полиэктова.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551893/#&gid=1&pid=3

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
