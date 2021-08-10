Вице-губернатор Юрий Фомин и министр образования и науки региона Ольга Дзюба посетили школы Кольского района, ставшие победителями проекта «Arctic schools»
Состоялся выездной смотр школ Кольского района, которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools». Учебные заведения в рамках мониторинга хода строительных работ посетили заместитель губернатора Юрий Фомин, министр образования и науки региона Ольга Дзюба и глава Кольского района Андрей Малхасян.
В конкурсном отборе на преобразование школьного пространства «Arctic schools» в Кольском районе приняли участие девять общеобразовательных организаций.
«В регионе в этом году в программе «Arctic schools» у нас участвуют 56 школ, - отметил Юрий Фомин. – Очень важно, что педагоги, родители и школьники сами определяли, как модернизировать свое учебное заведение, выбирая – обновить спортивный зал, столовую или учебные классы.
«Изначально в регионе на реализацию этого проекта мы закладывали порядка 100 миллионов рублей, однако губернатор Андрей Чибис настоял на том, чтобы мы увеличили общую сумму грантов до 150 миллионов, - подчеркнула Ольга Дзюба.
Все участники конкурсного отбора были признаны победителями. Обновлённые школьные пространства в Кольском районе появятся в школах:
Верхнетуломской средней общеобразовательной школе (обновится внутреннее (учебное) школьное пространство);
Зверосовхозской средней общеобразовательной школе (будет преобразовано пространство школьной столовой);
Кольской школе №2 (будет обновлен спортивный зал); Междуреченской средней общеобразовательной школе (будет создана зона рекреации);
Молочненской средней школе (будет создана химико-биологическая школьная лаборатория «Шаг в медицину»);
Мурмашинской школе №1 (будет обновлен спортивный зал);
Пушновской средней общеобразовательной школе (будет обновлен спортивный зал);
Туломской средней общеобразовательной школе (будут преобразованы рекреация и холл);
Урагубской средней общеобразовательной школе (обновится общественное школьное пространство).
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, кроме того, в двух школах Кольского района – Зверосовхозской СОШ и Туломской СОШ – с 1 сентября откроются образовательные центры «Точки роста», созданные в рамках национального проекта «Образование». В них ребята будут осваивать навыки 3D-моделирования, заниматься робототехникой и исследовательской деятельностью.