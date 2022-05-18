Вице-губернатор Юрий Фомин ответит на вопросы о летней оздоровительной кампании в Мурманской области

Как родители могут вернуть часть средств, потраченных на летний отдых детей, какие популярные направления детского летнего отдыха будут доступны в этом году и где отдохнуть ребятам, которые остаются в регионе – на вопросы о летней оздоровительной кампании ответит заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Прямой эфир пройдёт в рамках проекта «Объясняем. РФ» 19 мая. Старт в 12.00 в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопросы к эфиру уже сейчас можно оставить в комментариях под анонсом трансляции по ссылке.

Напомним, портал Объясняем. РФ запустило Правительство России для информирования по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

Фото: https://ok.ru/group/68834853322797