Вице-губернатор Юрий Фомин ответит на вопросы о приемной кампании в вузах Мурманской области

Сколько в этом году бюджетных мест в вузах Мурманской области, какие специальности наиболее востребованы среди абитуриентов и какие перспективы открываются перед заполярными студентами? На эти и другие вопросы ответит заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Прямой эфир в рамках проекта «Объясняем. РФ» состоится 23 июня в 14.30 в группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Напомним, портал «Объясняем.РФ» запустило правительство России для информирования по социально значимым темам. Темы для прямых эфиров определяются, в том числе, с помощью аналитики обращений северян в соцсетях, которую готовит Центр управления регионом Мурманской области. Вопросы, ответы на которые не прозвучат в ходе трансляции, будут обработаны специалистами ЦУР, пользователи получат на них ответ на той же площадке, где задали вопрос.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/