Вице-губернатор Юрий Фомин посетил образовательные учреждения и будущие молодёжные пространства в Печенгском округе

Рабочая поездка замгубернатора Юрия Фомина в Печенгский округ началась с посещения школы №5 в Печенге, где обучаются порядка 470 детей. В ходе осмотра совместно с руководством муниципалитета и представителями регионального Минобра состоялось обсуждение текущих вопросов и перспектив развития образовательного учреждения, а также оптимизации учебного процесса для школьников и преподавателей.

Кроме того, вице-губернатор посетил школу №23 в Лиинахамари и школу №7 в Корзуново.

«Для нас принципиально важно, чтобы школы в отдаленных частях нашего региона преображались. Сейчас мы прорабатываем все возможные варианты по улучшению и модернизации таких образовательных учреждений», - отметил Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, вместе с председателем комитета молодёжной политики Егором Хаценко был проведён осмотр площадок для создания молодёжных пространств в Заполярном и Никеле, которые будут открыты по поручению губернатора Андрея Чибиса.

«Развитие сети молодёжных пространств в Печенгском округе - это реальный инструмент поддержки молодежи, вклад в развитие социально-значимой инфраструктуры», - подчеркнул Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/444605/