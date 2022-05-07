Вице-губернатор Юрий Фомин: создание межвузовского кампуса станет дополнительным инструментом для привлечения в регион талантливой и амбициозной молодёжи

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин провёл расширенное совещание по вопросам создания межвузовского кампуса. В приветственном слове вице-губернатор отметил, что данный проект станет не просто драйвером для развития наших территорий, а точкой притяжения в регион молодых, талантливых и амбициозных ребят, которые хотят заниматься развитием Арктической зоны РФ и, в частности, развитием Мурманской области.

«Сегодня в наших вузах обучаются порядка 6 тысяч студентов. Создание кампуса станет дополнительным инструментом, чтобы этот показатель значительно увеличить», – подчеркнул Юрий Фомин.

Главной темой обсуждения стало формирование заявки для участия в конкурсном отборе на создание межвузовского кампуса и ее подача в Министерство образования и науки РФ.

Как отметила руководитель проектного офиса «Арктический элемент» Анна Попова, регион уделяет особое внимание системе подготовки кадров под потребности экономики, и перед двумя флагманскими университетами Мурманской области, МАГУ и МГТУ, стоит задача по созданию современной системы образования и увеличению количества студентов.

«Планирование идет полным ходом, и мы прорабатываем тематику, не только связанную со строительством кампуса, но и с функциональным наполнением тех зданий, которые планируется построить по тем научным заделам, которые сегодня есть у университетов», – рассказала Анна Попова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с инициативой создания в Мурманской области кампуса мирового уровня для развития научного и кадрового потенциала Арктической зоны РФ выступил губернатор Андрей Чибис в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина в декабре 2021 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/