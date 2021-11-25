Вице-губернатор Юрий Фомин встретился с финалистами национального чемпионата «Навыки мудрых» из Мурманской области

В Мурманском индустриальном колледже наградили призёров IV национального чемпионата «Навыки мудрых» – соревнований по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills» среди специалистов производственного обучения и преподавателей колледжей.

Мурманскую область представляли 7 победителей регионального чемпионата «Навыки мудрых», которые приняли участие в соревнованиях по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Соревнования были организованы в дистанционно-очном формате на площадках региональных колледжей. Центр управления соревнованиями располагался в Новосибирске.

По итогам финала нацчемпионата четверо конкурсантов из семи стали призёрами.

«Я поздравляю финалистов от лица правительства Мурманской области. Мы стабильно показываем достаточно высокие результаты. Сейчас мы активно развиваем колледжи, создаем инфраструктуру, которая позволила бы специалистам постоянно развиваться», – подчеркнул Юрий Фомин.

Элеонора Мишкинис, преподаватель Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, заняла III место в компетенции «Поварское дело».

Медальонами за профессионализм награждены:

- в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Ирина Игнатова, преподаватель Мурманского медицинского колледжа;

- в компетенции «Дошкольное воспитание» – Людмила Ефимова, воспитатель МБДОУ №73 г. Мурманска;

- в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» – Светлана Вадюхина, преподаватель Северного колледжа физической культуры и спорта.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Юрий Фомин посетил мастерские колледжа, созданные в рамках национального проекта «Образование» по стандартам «Worldskills». Согласно постановлениям правительства Мурманской области призёры нацфинала «Навыки мудрых» награждены денежными премиями.