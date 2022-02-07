Вице-губернатор Юрий Сердечкин доложил о решении вопроса с кладбищем Мурманска

Сегодня в ходе оперативного совещания заместитель главы региона Юрий Сердечкин доложил о том, как будет решена ситуация с нехваткой мест на городском кладбище Мурманска. Вице-губернатор отметил, что набор необходимых организационных решений принят.

«На текущей неделе подрядная организация приступит к формированию нового участка и подготовит его для того, чтобы на нём можно было осуществлять захоронения. А с начала следующей недели к работе приступит ещё одна организация, что существенно усилит текущие мощности подрядчика, который очевидно не справляется со своей задачей. До 1 мая будет создано более 3 тысяч новых мест для того, чтобы можно было осуществлять захоронения, что снимет ту проблему, ту напряженность, которая сложилась», – сообщил Юрий Сердечкин.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание, что вопрос работы кладбищ – это полномочия органов местного самоуправления.

«Администрацию города Мурманска и всех остальных коллег прошу на эти вещи обращать внимание, делать так, чтобы нам не приходилось вмешиваться. Особо пристальное внимание, конечно, к Мурманску приковано, но такие риски могут возникнуть везде. Мы инвестировали дополнительные деньги два предыдущих года для решения этих проблем, прошу каждого по своему муниципалитету проверить эти риски», – добавил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее глава Мурманской области Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, руководителю Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городскими властями для решения вопроса по захоронению на кладбище областного центра.