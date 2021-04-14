Вице-губернатор Юрий Сердечкин: северяне должны пить чистую воду!

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин 12 апреля выступил на заседании совета областной Думы с докладом о деятельности правительства и профильных учреждений в сфере водоснабжения и водоотведения. Заседание провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Юрий Сердечкин отметил, что за год в Заполярье многое удалось сделать в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, благодаря системной работе сокращается потребность населенных пунктов в кардинальном улучшении водоснабжения. Станция двухступенчатой водоочистки, открытая в Умбе в 2020 году, полностью обеспечила поселок качественной водой, до этого полноценная очистка и подготовка ресурса отсутствовала. Реконструкция водозабора в Туломе также решила многолетнюю проблему качества воды для всего села.

«Одним из важных успехов минувшего года я считаю прогресс в развитии областного предприятия «Мурманскводоканал», – отметил Юрий Сердечкин. – Очевидно, что качественный ресурс может поставлять только эффективная организация, у которой есть возможности использовать современное оборудование, содержать и регулярно ремонтировать сети и приборы. Именно таким сейчас становится наше региональное предприятие».

О работе МГУП «Мурманскводоканал» депутатам рассказал директор предприятия Андраник Мусатян. Он пояснил, что автоматизация производства и выполнение дополнительных профильных работ позволило областному «Водоканалу» направлять средства на приобретение нового оборудования и модернизацию водоснабжения, в том числе на замену устаревших сетей на новые пластиковые. На предприятии внедряется автоматическая система контроля качества воды, которая сможет быстро и чутко реагировать на изменения показателей.

В этом году масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения продолжится. Юрий Сердечкин сообщил, что в планах как замена сетей и оборудования, так и создание новых объектов.

«В 2021 году начнется строительство водозаборных сооружений в Териберке. Проект обойдется более чем в 151 миллион рублей и позволит обеспечить жителей села качественным ресурсом. Ряд инициатив, которые разрабатываются сейчас, помогут улучшить качество воды во многих муниципалитетах. Северяне должны пить чистую воду!» – подытожил Юрий Сердечкин.