Вице-губернатор Юрий Сердечкин: в полном объёме выполнен план по улучшению качества горячей воды в Ленинском округе на 2021 год

В Ленинском округе Мурманска завершился первый этап перевода многоквартирных домов на закрытую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения. Установка нового оборудования в домах позволяет избавить жителей округа от давней проблемы – резкого неприятного запаха горячей воды, и значительно повысить качество ресурса.

Вице-губернатор региона Юрий Сердечкин осмотрел новый теплопункт на улице Александрова, который завершает первый этап программы в 2021 году. В выезде приняли участие министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков и и.о. руководителя Фонда капительного ремонта Юлия Барсукова.

Работы по переводу на закрытую систему теплоснабжения и установка индивидуальных теплопунктов начались 2 августа, с тех пор было смонтировано 30 ИТП. Всего масштабная программа за пять лет охватит 471 дом Ленинского округа, включая 41 дом в Росляково.

«Мы выделяем на эти работы 2,5 миллиарда рублей. Из них 340 миллионов – на реконструкцию системы водоснабжения и 760 миллионов – на реконструкцию системы теплоснабжения, – пояснил Юрий Сердечкин. – В итоге мы получим существенно новые системы в Ленинском округе. Качество горячей воды в домах с новыми теплопунктами несоизмеримо выше, чем было без них. Вместе с теплопунктами устанавливается также автоматика, которая позволяет оператору видеть в режиме онлайн всё, что происходит в системе: отклонения в подаче ресурса, отклонения температурного графика – и оперативно регулировать параметры».

Вице-губернатор подчеркнул, что в этом году планировалось провести работы в 29 домах, и работы выполнены в полном объёме. В одном из домов потребовалось установить два теплопункта. Подрядчики завершили работы за две недели до предусмотренного контрактом срока.

«Для первого этапа выбирались дома, в которых инженерные сети готовы были к установке современных индивидуальных тепловых пунктов. Это слаженная работа ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, заказчика и подрядчика. Для того, чтобы не терять времени и с наступлением 2022 года незамедлительно приступить ко второму этапу перехода домов с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения домов Ленинского округа, работа по подготовке инженерных сетей проводится уже сейчас», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа перевода рассчитана до конца 2025 года, в Интернете в свободном доступе размещена интерактивная карта, на которой отмечены все дома программы с годом установки оборудования. В 2022 году 108 домов получат новые теплопункты, а их жители – чистую горячую воду.