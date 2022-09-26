Вице-губернатору Алексею Лыженкову добавили министерств, но освободили от должности министра энергетики и ЖКХ

Об освобождении Алексея Лыженкова от должности министра энергетики и ЖКХ Мурманской области в связи с увеличением подконтрольных ему министерств сегодня на оперативном совещании объявил губернатор Андрей Чибис.

«Алексей Германович Лыженков освобождается от должности министра в связи с увеличением подконтрольных ему министерств. Под его руководство кроме Минэнерго и ЖКХ и комитета по ветеринарии переходит Министерство строительства и Министерство государственного жилищного и строительного надзора. Рассчитываю, что объедение этих блоков под руководством одного вице-губернатора позволит нарастить исполнение задач в рамках нацпроектов и региональной программы «На севере-жить!», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис попросил Алексея Лыженкова оперативно вникнуть в детали работы новых вверенных министерств, для этого руководителям ведомств поручено оказать все необходимое содействие, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru