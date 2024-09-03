Вице-губернаторы Мурманской области посетили школы региона и поздравили юных северян с Днём знаний

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 2 сентября посетил школу №38 города Мурманска. Вместе с ним в других школах, преобразованных в рамках стратегического плана «На Севере – жить», побывали заместители губернатора и поздравили юных школьников с Днём знаний.

«Ребята, в вашей жизни наступает новый, интересный и ответственный этап. Вы многое узнали, когда ходили в детский садик, теперь пришла пора получать новые знания, которыми будут делиться ваши учителя. Они очень трепетно относятся к своим подопечным, потому что учитель – это не просто работа. Это призвание. Также искренне поздравляю родителей маленьких северян. Впереди непростой путь, который проходит каждый родитель вместе со своим ребенком и помогает ему достичь больших успехов. Мы уделяем много внимания образовательной сфере и продолжим этим заниматься – ремонтировать школы, открывать в них новые учебные пространства. Я ещё раз поздравляю всех с Днём знаний. Сегодня многие из вас пошли в первый класс, через пару десятков лет вы будете достойно развивать жить, работать и развивать Мурманскую область. Успехов!», – сказал глава региона.

В 2024 году в рамках проекта «Арктическая школа» в учреждении обновили актовый зал. Также в школе на 100% заменены окна по программе «Теплое окно». В прошлом году были проведены работы по благоустройству территории.

Вице-губернатор Елена Дягилева поздравила с Днём знаний учеников и педагогов Туломской средней общеобразовательной школы, открывшейся после капитального ремонта. В обновленном учреждении обучается почти 300 юных жителей села, в этом году в первый класс пошли 27 мальчишек и девчонок.

«От имени главы региона Андрея Чибиса, команды правительства и себя лично поздравляю вас с Днём знаний! Проект модернизации школы в Туломе по праву можно назвать одним из самых необычных, ярких и современных. По решению губернатора всё лето здесь велись масштабные работы: отремонтированы все кабинеты кроме пространств, модернизированных ранее по федеральной программе «Точка роста» и губернаторскому проекту «Арктическая школа», спортивный зал и столовая. Уверена, теперь педагогам будет гораздо комфортнее вести занятия, а ребята с удовольствием будут бежать в любимую школу и задерживаться после уроков, чтобы узнать ещё что-то новое», – сказала вице-губернатор.

Работы в Туломской СОШ велись в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования».

Заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова поздравила с первым учебным днем учащихся школы № 22 имени Сафонова в Заполярном.

«Желаю, чтобы занятия всегда были вам радость! А знания вдохновляли на новые успехи и достижения. Правительство региона сейчас делает многое для того, чтобы в школах было комфортно не только детям, но и учителям – здесь созданы все условия для плодотворной учебы, дружбы и активного отдыха. Уверена, в этом новом учебном году у вас будет много поводов для гордости», – сказала Мария Гаврилова.

Перед Днём зданий в школе №22 завершился ремонт фасада здания, открылся центр «Точка роста» и в рамках проекта «Арктическая школа» обновилась столовая.

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков поздравил с началом нового учебного года учащихся школы №10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова в посёлке 27 км рядом с Мончегорском. Напомним, в этом году учебное заведение было полностью обновлено в рамках программы «Модернизация школьной системы образования» и трёхлетнего плана развития территорий ЗАТО.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев посетил гимназию №2, где в первый класс в этом году пошли 60 ребят. В гимназии в этом году был оборудован современный кабинет физики.

«Начало нового учебного года – это всегда очень волнительное время как для учеников и педагогов, так и для родителей. Для меня гимназия №2 уже стала родной. Здесь получили образование мои старшие дочери, еще продолжают учиться сыновья. Очень отрадно видеть, что и гимназия №2, и остальные образовательные учреждения с каждым годом становятся всё оснащённее и красивее. Ведь образование является одним из приоритетов работы правительства региона. Цель изменений – создать такие условия, чтобы у наших детей в родном регионе была возможность интересно учиться, раскрывать и развивать свои таланты, получить качественное образование, которое даст уверенность в успешном будущем», – отметил Дмитрий Панычев.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк поздравила с началом учебного года учеников Лодейнинской школы в Териберке, где были проведены работы по капитальному ремонту.

«В единственную школу в старинном поморском селе Териберка сегодня сели за парты всего 34 ученика. Но это абсолютно не значит, что им нужно уделять меньше внимания, чем юным северянам, живущим в более крупных населенных пунктах Мурманской области. Благодаря правительству Мурманской области и личной инициативе губернатора Андрея Чибиса, в Лодейнинской школе помещения были капитально отремонтированы в рамках проекта «Арктическая школа» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Для маленьких жителей Териберки и Лодейного сегодня открыли свои двери совершенно новые кабинеты, холл, столовая, библиотека, спортивный зал и зоны для отдыха. Все помещения оснащены современным оборудованием, которое поможет юным северянам получить качественное образование», – отметила Ольга Вовк.

Заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова поздравила с первым учебным днем школьников Видяево. Она пожелала ребятам не бояться трудностей и быть уверенными в своих силах.

«Не бойтесь чего-то не знать. Новые знания – это всегда новые возможности. Если вы верите в себя, то у вас все обязательно получится. Поздравляю с началом учебного года и желаю успехов в учёбе. Мы хотим, чтобы школьники ценили свой регион и связали с ним свое будущее. Пользуясь случаем, напоминаю, что на предприятиях Мурманской области в этом году пройдут экскурсии, чтобы старшеклассники могли определиться с выбором профессии», – сказала вице-губернатор на торжественной линейке.

Перед началом мероприятия Елена Семенова побывала в младшем корпусе школы №1, где в 2024 году в рамках проекта «Арктическая школа» был отремонтирован фасад и открыт кабинет группы продленного дня.

В школе №10 в Коашве в рамках муниципального контракта были выполнены работы по капитальному ремонту кровли и фасада с устройством архитектурной подсветки. В День знаний школу посетил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом году 100% общеобразовательных учреждений региона были охвачены проектом «Арктическая школа». Сегодня обновленные пространства школы в небольшом населенном пункте Кировско-Апатитской агломерации также открыли двери для учеников. Обновления коснулись и коридоров, актового зала, санузлов, входной группы, частично выполнен ремонт специализированных кабинетов», – рассказал Алексей Лыженков.

За последние пять лет на развитие системы образования в Мурманской области направлено более 140 млрд рублей. За этот период финансирование выросло почти в 2 раза.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, благодаря нацпроекту «Образование» и губернаторскому плану «На Севере – жить» уже построено 8 детских садов, открыт лицей в Североморске, продолжается строительство 3 школ. Ещё 23 школы капитально отремонтированы в рамках президентской программы капитального ремонта школ, в 2025 году к ним прибавятся не менее 10 школ. Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить» создано более 150 разных образовательных пространств в рамках нацпроектов: спортивные объекты, кванториумы, центры «IT-куб», «Точки Роста».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/