Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили модернизацию системы теплоснабжения Мурманской области

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака с главой региона Андреем Чибисом. Одним из важнейших пунктов повестки стала модернизация системы теплоснабжения Мурманской области.

Ранее тема была поднята на встрече Президента России Владимира Путина и губернатора в рамках рабочей поездки в Мурманскую область главы государства.

«На данный момент «Газпром» совместно с правительством Мурманской области завершает работу по корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области и уже приступил к предпроектной проработке. Регион в свою очередь формирует план мероприятий по реконструкции и подготовке к использованию газа в виде топлива котельных. Необходимо подготовить источники теплоснабжения к приёму газа, повысить их надёжность и энергетическую эффективность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Поэтапный переход на использование газового топлива позволит улучшить экологическую обстановку в Мурманской области, где на сегодняшний день свыше 70% вырабатываемой тепловой энергии приходится на мазутные котельные, а также снизить расходы на энергоносители, отмечает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru