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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.22 10:00

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили уход региона от мазутозависимости

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Одним из важнейших пунктов повестки стал вопрос ухода региона от мазутозависимости.

Губернатор отметил – использование данного вида топлива негативно сказывается на размере коммунальных платежей. Также ситуация осложняется изменением цен на мазут и уголь. Для обеспечения стабильного отопительного сезона правительством региона регулярно оказывается поддержка в финансировании теплоснабжающих организаций на компенсацию.

«В Мурманской области свыше 80% вырабатываемой тепловой энергии, направленной на нужды отопления и горячего водоснабжения, приходится на мазутные котельные. На данный момент размер оплаты за коммунальные услуги для населения региона установлены ниже уровня экономически обоснованного тарифа. Однако он все равно остается одним из самых высоких по стране. Региональное правительство делает все возможное, чтобы уйти от мазутозависимости. Одно из важнейших, принятых нами решений, стало модернизация систем теплоснабжений», – сказал губернатор.

Так, в Умбе введены в эксплуатацию четыре торфяные котельные, в Североморске – угольная, в Килпъявре индивидуальные придомовые электрокотельные. Это позволяет сократить потребление мазута на 11500 тонн в год. Модернизированы объекты теплоснабжения в ЗАТО г. Заозерск, Шонгуе и Коле. В стадии реализации – модернизация объектов теплоснабжения в Нивском, Ниве – 3, Алакуртти, Росте. Реализация мероприятий позволит уйти от избыточной мощности источников теплоснабжения, сократить потери тепловой энергии на тепловых сетях, повысит энергоэффективность системы теплоснабжения.

В заключение глава региона поблагодарил Александра Новака за участие в важных вопросах развития Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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