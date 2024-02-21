Вице-премьер Александр Новак познакомился с династиями энергетиков из Мурманской области на выставке-форуме «Россия»

20 февраля на международной выставке-форуме «Россия» проходит День энергетики. Ключевым событием деловой программы отраслевого дня стала пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики», участие в которой приняли заместитель председателя правительства России Александр Новак, а также главы регионов, в том числе, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После пленарной сессии вице-премьер вместе с главой региона посетили экспозицию Мурманской области и провели встречу со студентами энергетических вузов. В завершение дня Александр Новак пообщался с династиями в сфере энергетики, прибывшими в Москву для участия в программе отраслевого дня.

Двоюродные братья Родион Степанов и Виктор Ральцев работают в Оленегорском районе электрических сетей АО «МОЭСК». Родион Степанов трудится в группе компаний с 1997 года в группе компаний. Начинал электромонтером по эксплуатации электрических сетей, с октября 2014 года занимает должность начальника Оленегорского района электрических сетей. Его сын Давид пошел по стопам отца и с 2023 года приступил к работе электромонтером оперативно-выездной бригады. Его дядя, Виктор Ральцев, в 2005 году был принят в группу компаний на аналогичную должность, а сейчас работает мастером.

Мартирос Саркисян с супругой Сирануш вместе более 35 лет. Мартирос трудится в «Колатомэнергоремонте» – филиале АО «Атомэнергоремонт» – с 2013 году токарем 5 разряда цеха по монтажу и принимает активное участие в реконструкции оборудования Кольской АЭС. Сирануш работает в филиале с 2015 года изолировщиком на термоизоляции цеха ремонтностроительных работ. Она активно участвовала во многих работах по повышению безопасности работы АЭС.

«Такие примеры преемственности и выбора судьбы всегда впечатляют. Очень горжусь, что среди северян есть такие династии в самых разных отраслях», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото (Григорий СЫСОЕВ / Фотохост-агентство РИА «Новости»): https://gov-murman.ru